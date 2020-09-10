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«До последнего верили, что деньги вернут». Что делать, если известный застройщик обанкротился и не платит
10.09.2020 18:39 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Риск банкротств в Беларуси растет. Как предпринимателям подстраховаться и не сотрудничать с ненадежным партнером? Проблемным кейсом из личного опыта делится наш эксперт Александра Нехорошева, основатель компании «СтоунТех».
Еще в 2015 году компания Александры выполнила работы по монтажу и изготовлению барной стойки, скамьи из искусственного камня для известного в Минске многофункционального комплекса Falcone Club. И с ней до сих пор не рассчитались. Должник (девелопер «Монолит Групп») ушел в банкротство. При этом задолженности
Читайте, как развивалась история дальше, с выводами — как не оказаться в подобной ситуации.
— Знаю, что многие предприниматели скептически относятся к процедуре взыскания долга с компании-должника, объявившего себя банкротом. Ведь часто бывает, что шансов на возврат долга практически никаких.
Я всегда следую принципу, что лучше иметь 1% вероятности и действовать, чем не действовать вообще. Мы использовали все возможные юридические инструменты для взыскания задолженности.
Наша активность началась с того, что после нескольких судов и попыток взыскать задолженность через судебных исполнителей компания «Монолит Групп», до этого переименовавшаяся в «ЖилРусСтрой», объявила себя банкротом, и управляющий начал принимать требования кредиторов. В 2019 году Экономический суд Могилевской области признал мое заявление о включении требования кредитора (моей компании «СтоунТех») — к ее должнику — «Монолит Групп». Это было еще одной маленькой победой. Было мало шансов, что мое требование включат. Правомерность его включения я лично доказывала в суде Могилевской области. И суд вынес решение в нашу пользу.
Однако нас ждало еще несколько месяцев работы. И, забегая вперед, скажу — наши старания, к сожалению, не увенчались успехом. Процедура банкротства должника закончилась ликвидацией без возмещения задолженностей. Одна из наших ошибок была в том, что мы взялись за дело слишком поздно — примерно через полгода после поставки, которая была не оплачена. Скорость реакции тут многое решает. Мы же верили обещаниям представителей должника о том, что вот-вот придут деньги, и «мы вам все погасим».
При этом за несколько лет работы по этому делу я получила ценный опыт, и теперь, совместно с нашим юристом, мы хотим поделиться информацией. Она может быть полезна другим компаниям, чтобы не оказаться в подобной ситуации.
Что делать, если ваш должник оказался банкротом?
Мы действовали по алгоритму, предусмотренному законодательством:
1. По общему правилу (п. 2 статьи 10 Гражданского кодекса), до обращения в суд необходимо предъявить претензию к должнику (направить письменное предложение о добровольном урегулировании спора). Это было сделано.
2. Если должник/его представители на предъявляемые претензии не реагируют — как в случае со «СтоунТех» — компания имеет право обратиться в суд в порядке приказного производства (т.е. без вызова сторон и без проведения судебного разбирательства).
В нашем случае суд вынес определение о судебном приказе — то есть в банк должника было направлено платежное требование, чтобы принудительно списать долг с его счета. Однако там денежных средств не оказалось.
3. В таких случаях следующий шаг — возбуждение исполнительных производств и работа с судебным исполнителем, который будет взыскивать долг.
Что может произойти потом
На практике после возбуждения исполнительных производств взыскание долга может затянуться на несколько лет. Иногда долги не возвращаются в принципе. И происходит это по разным причинам.
Например:
1. Компания-должник может выделить из своего состава новую организацию, на нее будут переведены долги и дебиторская задолженность, которую сам должник не смог взыскать. «Монолит Групп», кстати, так и сделал — так появилась компания ООО «Норд Констракшн».
Подобная ситуация может служить основанием, чтобы отказать в требованиях к компании-должнику — ведь по разделительному балансу задолженность перешла к новой организации.
В то же время в рассматриваемой ситуации об указанном выделении кредиторы ООО «Монолит Групп» не были уведомлены.
Что делать? Согласно разъяснениям судов (письмо Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 30.06.2008 № 03−29/1397), если кредиторы реорганизуемого юридического лица не были уведомлены о его реорганизации, они могут в судебном порядке оспаривать саму реорганизацию. Требовать признать ее несостоявшейся.
Однако на практике признать регистрацию несостоявшейся трудно. В описываемом случае, после многочисленных судебных заседаний, в иске о признании реорганизации недействительной в итоге было отказано.
2. Новая организация может перерегистрироваться в отдаленном районе. Исполнительные производства, соответственно, переносятся туда. Конечно, если кредитор работает в Минске, а должник находится за сотни километров, это усложняет процесс коммуникаций.
В результате может так получиться, что работа судебного исполнителя по выявлению имущества и денежных средств у данной организации результата не приносит, что представляется вполне логичным. В итоге исполнительные документы возвращаются взыскателям.
В нашем случае — новая организация ООО «Норд Констракшн», на которую были «переведены» долги и дебиторская задолженность, была зарегистрирована в Лельчицком районе Гомельской области. «На краю» Беларуси.
3. Переименоваться. Переименование компании перед ее уходом в процедуру банкротства усложняет поиск этой компании в Едином государственном реестре сведений о банкротстве. И если кредитору не поступает уведомление о переименовании и о начале процедуры банкротства (как было в нашем случае), крайне затруднительно узнать об этом из доступных источников.
А что делать-то?
Практические советы — в том, чтобы не допускать подобной ситуации.
1. До заключения договора на поставку продукции либо на выполнение работ — выясните максимально возможную информацию об организации. Общую информацию можно получить на веб-портале Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь по адресу www.egr.gov.by.
При анализе информации может насторожить факт неоднократного переименования организации — многие недобросовестные фирмы пользуются этой возможностью, чтобы создать впечатление о возникновении новой организации и возможности начать свою деятельность «с чистого листа».
2. Запросите копию устава для изучения размера уставного фонда, состава учредителей, вклада каждого из учредителей. Если договор будет подписывать иное лицо, нежели руководитель, у него необходимо запросить копию доверенности, чтобы убедиться в его полномочиях действовать от имени организации.
3. В процессе заключения договоров важное значение имеет формулирование условий, создающих гарантии для поставщика либо подрядчика от неоплаты поставленного товара или выполненной работы. Поскольку на практике весьма сложно согласовать с заказчиком условие о 100%-ной предоплате, обратите внимание на следующие положения об оплате товара либо результата работ, которая осуществляется после их передачи заказчику (так называемые кредитные правоотношения).
Если выясняется, что в отношении организации начата процедура банкротства — своевременная (в соответствии с требованиями закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» — в течение двух месяцев с даты публикации сведений о банкротстве в журнале «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие») подача требований кредиторов.
Обязательное присутствие представителя организации по крайней мере на первом собрании кредиторов. Коллективное обращение в органы финансовых расследований — Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, управление по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел и т.д.
Также возможно привлечение средств массовой информации — радио, телевидения, прессы. При этом следует иметь в виду, что в указанных обращениях недопустимо давать эмоциональные оценки, домысливать факты и т.д., поскольку за клевету и оскорбление предусмотрена уголовная ответственность по статьям 188 и 189 Уголовного кодекса с максимальными санкциями в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.
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«До последнего верили, что деньги вернут». Что делать, если известный застройщик обанкротился и не платит
Риск банкротств в Беларуси растет. Как предпринимателям подстраховаться и не сотрудничать с ненадежным партнером? Проблемным кейсом из личного опыта делится наш...
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