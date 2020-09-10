«До последнего верили, что деньги вернут». Что делать, если известный застройщик обанкротился и не платит

Источник материала: ProBusiness



Кадр из видеоролика на YouTube

Риск банкротств в Беларуси растет. Как предпринимателям подстраховаться и не сотрудничать с ненадежным партнером? Проблемным кейсом из личного опыта делится наш эксперт Александра Нехорошева, основатель компании «СтоунТех».

Еще в 2015 году компания Александры выполнила работы по монтажу и изготовлению барной стойки, скамьи из искусственного камня для известного в Минске многофункционального комплекса Falcone Club. И с ней до сих пор не рассчитались. Должник (девелопер «Монолит Групп») ушел в банкротство. При этом задолженности не отрицал . Обязательства по возврату денег были переданы новому юрлицу, выделенному из состава «Монолит Групп». В результате расчеты были проведены только для части кредиторов. Сотни компаний по всей Беларуси не вернули свои деньги до сих пор.

Читайте, как развивалась история дальше, с выводами — как не оказаться в подобной ситуации.

— Знаю, что многие предприниматели скептически относятся к процедуре взыскания долга с компании-должника, объявившего себя банкротом. Ведь часто бывает, что шансов на возврат долга практически никаких.

Я всегда следую принципу, что лучше иметь 1% вероятности и действовать, чем не действовать вообще. Мы использовали все возможные юридические инструменты для взыскания задолженности.



Александра Нехорошева, основатель компании «СтоунТех». Фото из личного архива

Наша активность началась с того, что после нескольких судов и попыток взыскать задолженность через судебных исполнителей компания «Монолит Групп», до этого переименовавшаяся в «ЖилРусСтрой», объявила себя банкротом, и управляющий начал принимать требования кредиторов. В 2019 году Экономический суд Могилевской области признал мое заявление о включении требования кредитора (моей компании «СтоунТех») — к ее должнику — «Монолит Групп». Это было еще одной маленькой победой. Было мало шансов, что мое требование включат. Правомерность его включения я лично доказывала в суде Могилевской области. И суд вынес решение в нашу пользу.

Однако нас ждало еще несколько месяцев работы. И, забегая вперед, скажу — наши старания, к сожалению, не увенчались успехом. Процедура банкротства должника закончилась ликвидацией без возмещения задолженностей. Одна из наших ошибок была в том, что мы взялись за дело слишком поздно — примерно через полгода после поставки, которая была не оплачена. Скорость реакции тут многое решает. Мы же верили обещаниям представителей должника о том, что вот-вот придут деньги, и «мы вам все погасим».

При этом за несколько лет работы по этому делу я получила ценный опыт, и теперь, совместно с нашим юристом, мы хотим поделиться информацией. Она может быть полезна другим компаниям, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

Что делать, если ваш должник оказался банкротом?

Мы действовали по алгоритму, предусмотренному законодательством:

Олег Ядревский

Адвокат юридической компании «Фактотум КМ»

1. По общему правилу (п. 2 статьи 10 Гражданского кодекса), до обращения в суд необходимо предъявить претензию к должнику (направить письменное предложение о добровольном урегулировании спора). Это было сделано.

2. Если должник/его представители на предъявляемые претензии не реагируют — как в случае со «СтоунТех» — компания имеет право обратиться в суд в порядке приказного производства (т.е. без вызова сторон и без проведения судебного разбирательства).

В нашем случае суд вынес определение о судебном приказе — то есть в банк должника было направлено платежное требование, чтобы принудительно списать долг с его счета. Однако там денежных средств не оказалось.

3. В таких случаях следующий шаг — возбуждение исполнительных производств и работа с судебным исполнителем, который будет взыскивать долг.

Что может произойти потом

На практике после возбуждения исполнительных производств взыскание долга может затянуться на несколько лет. Иногда долги не возвращаются в принципе. И происходит это по разным причинам.

Например:

1. Компания-должник может выделить из своего состава новую организацию, на нее будут переведены долги и дебиторская задолженность, которую сам должник не смог взыскать. «Монолит Групп», кстати, так и сделал — так появилась компания ООО «Норд Констракшн».

Подобная ситуация может служить основанием, чтобы отказать в требованиях к компании-должнику — ведь по разделительному балансу задолженность перешла к новой организации.

Ст. 53 Гражданского кодекса предусматривает: реорганизуемое юридическое лицо (орган, принявший решение о реорганизации юридического лица) обязано письменно уведомить о таких действиях кредиторов. Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, и возмещения убытков.

В то же время в рассматриваемой ситуации об указанном выделении кредиторы ООО «Монолит Групп» не были уведомлены.

Что делать? Согласно разъяснениям судов (письмо Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 30.06.2008 № 03−29/1397), если кредиторы реорганизуемого юридического лица не были уведомлены о его реорганизации, они могут в судебном порядке оспаривать саму реорганизацию. Требовать признать ее несостоявшейся.

Однако на практике признать регистрацию несостоявшейся трудно. В описываемом случае, после многочисленных судебных заседаний, в иске о признании реорганизации недействительной в итоге было отказано.

2. Новая организация может перерегистрироваться в отдаленном районе. Исполнительные производства, соответственно, переносятся туда. Конечно, если кредитор работает в Минске, а должник находится за сотни километров, это усложняет процесс коммуникаций.

В результате может так получиться, что работа судебного исполнителя по выявлению имущества и денежных средств у данной организации результата не приносит, что представляется вполне логичным. В итоге исполнительные документы возвращаются взыскателям.

В нашем случае — новая организация ООО «Норд Констракшн», на которую были «переведены» долги и дебиторская задолженность, была зарегистрирована в Лельчицком районе Гомельской области. «На краю» Беларуси.

3. Переименоваться. Переименование компании перед ее уходом в процедуру банкротства усложняет поиск этой компании в Едином государственном реестре сведений о банкротстве. И если кредитору не поступает уведомление о переименовании и о начале процедуры банкротства (как было в нашем случае), крайне затруднительно узнать об этом из доступных источников.

А что делать-то?

Практические советы — в том, чтобы не допускать подобной ситуации.

1. До заключения договора на поставку продукции либо на выполнение работ — выясните максимально возможную информацию об организации. Общую информацию можно получить на веб-портале Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь по адресу www.egr.gov.by.

При анализе информации может насторожить факт неоднократного переименования организации — многие недобросовестные фирмы пользуются этой возможностью, чтобы создать впечатление о возникновении новой организации и возможности начать свою деятельность «с чистого листа».

2. Запросите копию устава для изучения размера уставного фонда, состава учредителей, вклада каждого из учредителей. Если договор будет подписывать иное лицо, нежели руководитель, у него необходимо запросить копию доверенности, чтобы убедиться в его полномочиях действовать от имени организации.

3. В процессе заключения договоров важное значение имеет формулирование условий, создающих гарантии для поставщика либо подрядчика от неоплаты поставленного товара или выполненной работы. Поскольку на практике весьма сложно согласовать с заказчиком условие о 100%-ной предоплате, обратите внимание на следующие положения об оплате товара либо результата работ, которая осуществляется после их передачи заказчику (так называемые кредитные правоотношения).

Так, статьей 458 ГК предусматривается несколько вариантов защиты прав продавца при неисполнении обязанности покупателя по оплате товаров в кредит: Приостановление дальнейших поставок

Требование возвратить поставленный товар

Требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами

Возможность удовлетворения требований продавца из стоимости реализованного имущества

Последнее требование вытекает из положений статьи 458 ГК о нахождении товара в залоге у продавца до его полной оплаты покупателем. По правилам Гражданского кодекса, покупатель вправе обратиться в суд с требованием реализовать имущество и получить удовлетворение — из суммы его реализации. Однако для этого необходимо, чтобы имущество находилось у покупателя (заказчика), что на практике бывает далеко не всегда

Кроме того, есть другие механизмы минимизации рисков поставщика (подрядчика). В частности, это может быть такое условие, как переход права собственности на товар (результат работ) только после 100% оплаты товара покупателем

Условие — о возможности истребовать имущество у любых третьих лиц до его полной оплаты, обеспечение исполнения обязательства в форме поручительства руководителя организации-покупателя (заказчика) и т.д.

Если задолженность уже возникла и на просьбы о ее погашении ответа не последовало — обращение в суд в максимально короткие сроки

Максимальная работа с судебным исполнителем (ходатайства о совершении исполнительных действий, применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, жалобы при отсутствии действий со стороны исполнителя)

При получении информации о выделении, разделении и т.д. — выяснение информации о других кредиторах, консолидация усилий и подача документов в суд в целях признания реорганизации недействительной.

Если выясняется, что в отношении организации начата процедура банкротства — своевременная (в соответствии с требованиями закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» — в течение двух месяцев с даты публикации сведений о банкротстве в журнале «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие») подача требований кредиторов.

Обязательное присутствие представителя организации по крайней мере на первом собрании кредиторов. Коллективное обращение в органы финансовых расследований — Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, управление по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел и т.д.

Также возможно привлечение средств массовой информации — радио, телевидения, прессы. При этом следует иметь в виду, что в указанных обращениях недопустимо давать эмоциональные оценки, домысливать факты и т.д., поскольку за клевету и оскорбление предусмотрена уголовная ответственность по статьям 188 и 189 Уголовного кодекса с максимальными санкциями в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

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