Работали с Тихановской и Бабарико. Кто те 4 женщины, которые признаны политзаключенными в Беларуси

Источник материала: KYKY

По мнению правозащитников, сейчас в Беларуси 55 политических заключенных. Четверо из них – это женщины. Правозащитный центр «Весна» собрал истории этих беларусок – а мы делимся ими с вами.

Член Координационного Совета Лилия Власова

Известного юриста и международного медиатора, партнера и директора юридической компании «Власова, Михель и партнеры», члена президиума Координационного Совета Лилию Власову задержали 31 августа сотрудники ДФР. Задержание провели в рамках рамках уголовного дела по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере».

Муж Лилии Владимир Искорцев рассказал KYKY, как ее задерживали: «Понятно, что работа в рамках КС – не кабинетная. Поэтому моя жена часто оказывалась в гуще событий. Мы вместе ходили на все мирные акции протеста. Последний раз – 30 августа <...> На следующий день, 31 августа, нам позвонили из РУВД и попросили жену прийти «на беседу» по факту участия в несанкционированном митинге. Она возразила, что на шествии были сотни тысяч людей. И ей ответили: «Вы были наиболее активны». До милиции в итоге Лиля так и не дошла. Ее телефон прослушивался и, когда она через час приехала на встречу с коллегой, там уже ждали сотрудники ДФР, которые сразу увезли ее на Кальварийскую».

Официальное обвинение Лилии Власовой еще не предъявлено. Как рассказал нашей редакции муж Лилии, ее уголовное дело связано с бизнесом сына, и что размер «нанесенного ущерба» — примерно 614 тысяч рублей.

Лилию Власову правозащитники признали политзаключенной 7 сентября. Политический мотивированный характер преследования Лилии объясняется ее членством в президиуме КС. На данный момент, в Беларуси на свободе из семи членов Президиума КС осталась только Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.

На данный момент Лилия Власова содержится в минском СИЗО-1 на улице Володарского. Адрес для писем: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220050

Сотрудница PandaDoc Юлия Шардыко

Юлия Шардыко – главный бухгалтер IT-компании PandaDoc. Эта компания открыто осуждает политические репрессии в Беларуси. После силовых разгонов августовских акций протеста основатель компании Микита Микадо и его партнер по бизнесу Сергей Борисюк запустили инициативу Protect Belarus. Они помогает сотрудникам силовых ведомств, которые лишились работы из-за отказа выполнять преступные приказы. За это время инициатива получила более 500 заявок на такую помощь, а некоторые из таких историй получили широкий общественный резонанс.

2 сентября в минском офисе компании PandaDoc, а также в частных квартирах некоторых ее сотрудников, прошли обыски сотрудниками ДФР КГК. После этого были задержаны четыре сотрудника компании, в том числе, и Юлия Шардыко. В отношении нее и других руководителей возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере», которая предполагает наказание в виде лишения свободы на 5-12 лет с конфискацией. Представители компании PandaDoc сообщают, что их сотрудников обвиняют в завладении примерно 107 тысячами рублей из бюджета, что нанесло ущерб государству. Однако они не согласны с обвинением: «Мы заявляем, что данное обвинение совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований», – говорится в открытом письме PandaDoc. Также компания заявляет, что ее сотрудники не связаны с инициативой основателей PandaDoc.

7 сентября беларуское правозащитное сообщество признало Юлию Шардыко и еще троих сотрудников PandaDoc политическими заключенными. Юлия, как и ее трое коллег, заключены под стражу как минимум на два месяца.

Юлию удерживают в СИЗО-1 на ул. Володарского, 2. Адрес для писем: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220050

Координатор инициативной группы Виктора Бабарико Светлана Купреева

Близкую подругу семьи Виктора Бабарико и координатора его инициативной группы Светлану Купрееву задержали во время избирательной кампании еще на этапе сбора подписей. Утром 11 июня в ее квартиру в Минске, где она живет с 81-летней мамой, пришли с обыском. Мама Светланы Татьяна Николаевна рассказала Свободе об этом дне: «Дочка открыла дверь, и зашли двое, сказали, что будет обыск. Потом пришли еще двое. Квартира моя, я работала учительницей, и еще в 1968 году построили кооперативный дом <...> Светлане сказали проехать с ними и дать показания как свидетельнице по какому-то вопросу. Она взяла у меня денег, чтобы вернуться на такси, в легкой одежде поехала с ними. Но она уже не позвонила. У меня потребовали открыть (пригрозили, что иначе сломают дверь) Светланин стоявший во дворе автомобиль и там тоже провели обыск. Спросили, есть ли доллары. Я говорю: «Вы же видели, я дала свои 40 рублей с пенсии на такси».

Вечером 11 июня стало известно, что Светлана задержана и помещена в СИЗО КГБ. Ее обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 243 УК «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере». Как сообщается на сайте штаба Виктора Бабарико, Светлану Купрееву обвиняют в причинении ущерба государству на сумму не менее 8 950 222 рублей, что в эквиваленте почти 4 млн долларов.

«Светлана Купреева не являлась сотрудником Белгазпромбанка и не работала ни в одной из фирм, где прошли обыски. Она была просто подругой семьи Виктора Бабарико и членом его инициативной группы», – говорится в сообщении на сайте штаба.

Беларуские правозащитные организации признали Светлану политзаключенной 19 июня. Правозащитники расценили преследование Светланы как давление на потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Светлана Купреева уже четвертый месяц содержится в СИЗО КГБ. Адрес для переписки: Главпочтамт, абонентский ящик 8, г. Минск, 220050

Доверенное лицо Светланы Тихановской в Гомеле Татьяна Каневская

Татьяна Каневская – известная в гомельском регионе активистка. Она пришла в активизм из-за борьбы за свободу своего сына, которого осудили по наркотической статье. Поэтому Татьяна несколько лет боролась за изменения в антинаркотическом законодательстве в качестве представительницы инициативы «Матчын рух 328». Татьяна являлась инициатором голодовки матерей, детей которых осудили за наркотики. Ее называют одной из тех женщин, которые стали символами материнской борьбы за справедливость для своих детей.

В парламентских выборах-2019 она принимала участие в качестве кандидата в депутаты. Там она представляла интересы незарегистрированной Белорусской Христианской демократической партии, сопредседателем которой является, в том числе, Павел Северинец. Но на парламентских выборах ни один представитель оппозиции не прошел в состав Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В том числе и Каневская.

На нынешних президентских выборах она решила стать доверенным лицом Светланы Тихановской в Гомеле. Также Татьяна аккредитовалась в качестве наблюдательницы на избирательном участке, но к наблюдению в основной день голосования она так и не смогла приступить – ее задержали.

Вечером 6 августа в ее доме в Гомеле провели обыск, следующим утром силовики провели повторный обыск, а саму женщину задержали. Ей предъявили обвинение по ст. 293 УК «Организация массовых беспорядков». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

28 августа правозащитники признали, что преследование Татьяны Каневской носит политически мотивированный характер и признали ее политической заключенной.

Татьяна содержится в минском СИЗО-1 на улице Володарского уже почти месяц. Адрес для писем: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220050