На студентку, под ногами которой взорвалась граната, завели уголовное дело

Источник материала: KYKY

Ночью 9 августа студентка четвертого курса БГЭУ Анастасия Дудина вместе с друзьями оказалась рядом с силовиками, жестко разгонявшими митинг. В самой акции Анастасия и ее приятели участия не принимали – они шли мимо демонстрантов в сторону своего дома. Однако, в какой-то момент около ног студентки взорвалась светошумовая граната. По информации «Еврорадио» рассказываем, что с ней было дальше.

Анастасию на скорой увезли в военный госпиталь. Там ей поставили диагноз: «Комбинированная травма. Множественное осколочное слепое ранение правой голени. Акубаротравма. Острая нейросенсорная тугоухость». В том же госпитале с Анастасией беседовал следователь, попросивший ее оставить подпись на каком-то документе, и сотрудник МВД.

Утром 7 сентября студентку увезли на допрос. Спустя пару часов в ее доме устроили обыск: силовики забрали кроссовки (на них ещё оставалась кровь), штаны, кофту — всю одежду, в которой Анастасия ушла из дома 9 августа. Родные ждали, что, когда допрос завершится, девушку отпустят, но домой она не вернулась. Вместо этого Анастасия провела в изоляторе 72 часа как подозреваемая по уголовному делу.

Студентка вышла на свободу только сегодня, 10 сентября. Она дала подписку о неразглашении. Сейчас Анастасия в статусе подозреваемой. Статья, которую ей вменяют, – 293, часть вторая УК РБ. Наказание по ней – лишение свободы на срок от трех до восьми лет.