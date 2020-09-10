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На студентку, под ногами которой взорвалась граната, завели уголовное дело

10.09.2020 18:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ночью 9 августа студентка четвертого курса БГЭУ Анастасия Дудина вместе с друзьями оказалась рядом с силовиками, жестко разгонявшими митинг. В самой акции Анастасия и ее приятели участия не принимали – они шли мимо демонстрантов в сторону своего дома. Однако, в какой-то момент около ног студентки взорвалась светошумовая граната. По информации «Еврорадио» рассказываем, что с ней было дальше. 

Анастасию на скорой увезли в военный госпиталь. Там ей поставили диагноз: «Комбинированная травма. Множественное осколочное слепое ранение правой голени. Акубаротравма. Острая нейросенсорная тугоухость». В том же госпитале с Анастасией беседовал следователь, попросивший ее оставить подпись на каком-то документе, и сотрудник МВД.

Утром 7 сентября студентку увезли на допрос. Спустя пару часов в ее доме устроили обыск: силовики забрали кроссовки (на них ещё оставалась кровь), штаны, кофту — всю одежду, в которой Анастасия ушла из дома 9 августа. Родные ждали, что, когда допрос завершится, девушку отпустят, но домой она не вернулась. Вместо этого Анастасия провела в изоляторе 72 часа как подозреваемая по уголовному делу.   

Студентка вышла на свободу только сегодня, 10 сентября. Она дала подписку о неразглашении. Сейчас Анастасия в статусе подозреваемой. Статья, которую ей вменяют, – 293, часть вторая УК РБ. Наказание по ней – лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

 
 
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Ночью 9 августа студентка четвертого курса БГЭУ Анастасия Дудина вместе с друзьями оказалась рядом с силовиками, жестко разгонявшими митинг. В самой акции...
 
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