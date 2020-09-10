Renault врезался в столб на МКАД

Источник материала: Onliner

В результате сегодняшнего ДТП на минской кольцевой дороге автомобиль получил серьезные повреждения. Удар был сильным: осветительная мачта, в которую врезался Renault, упала. В Минской ГАИ сообщают, что не обошлось без пострадавших — водителя увезли в больницу.





«За рулем находился мужчина 1964 года рождения, — рассказали в Минской ГАИ. — Renault двигался по внешнему кольцу МКАД (со стороны улицы Чижевских в направлении улицы Свислочской). В какой-то момент автомобилист не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту».

В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения.

Читайте также: