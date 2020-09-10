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Через пять дней LG и Samsung прекратят поставки экранов для Huawei
Источник материала: Onliner
Samsung Display и LG Display перестанут поставлять контроллеры экранов для смартфонов Huawei 15 сентября,
Контроллеры дисплеев попадают под американские санкции, и Samsung Display с LG Display вынуждены приостановить поставки. Это не должно сильно ударить по бизнесу южнокорейских корпораций: заказы от Huawei были небольшими. Однако компании поставляли комплектующие для флагманов Huawei.
Также 15 сентября Huawei лишится поставок чипов от TSMC, о чем стало известно еще в мае.
По некоторым данным, Huawei уже пришлось снизить объемы производства новых смартфонов.
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 24 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Samsung Display и LG Display перестанут поставлять контроллеры экранов для смартфонов Huawei 15 сентября, сообщает Reuters. Связано это с усилением торговых санкций со стороны...
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