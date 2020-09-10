Через пять дней LG и Samsung прекратят поставки экранов для Huawei

Источник материала: Onliner

Samsung Display и LG Display перестанут поставлять контроллеры экранов для смартфонов Huawei 15 сентября, сообщает Reuters. Связано это с усилением торговых санкций со стороны американского правительства.

Контроллеры дисплеев попадают под американские санкции, и Samsung Display с LG Display вынуждены приостановить поставки. Это не должно сильно ударить по бизнесу южнокорейских корпораций: заказы от Huawei были небольшими. Однако компании поставляли комплектующие для флагманов Huawei.

Также 15 сентября Huawei лишится поставок чипов от TSMC, о чем стало известно еще в мае.

По некоторым данным, Huawei уже пришлось снизить объемы производства новых смартфонов.