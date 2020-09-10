Источник материала: Sputnik Беларусь

Один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий - не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Такие стандарты теперь будут применяться киноакадемиками при оценке претендентов в категории "Лучший фильм года".

Многие эксперты кино уже высказали свои мысли по поводу новых критериев.

Российский киновед Кирилл Разлогов, например, назвал "абсурдом" новые правила. "Во всех остальных номинациях, кроме "Лучшего фильма", есть качество персонального вклада в создание картины, а эта номинация – фильм в целом, который отражает культуру в целом – что такое хорошо и что такое плохо. То же самое, что было в СССР. Это просто абсурд, но мы же знаем, как было в СССР, когда качество фильма определялось идеологической расстановкой сил между рабочими и крестьянами и так далее, на этом основании давали премии. Ничего особенного для нас в этом нет. Но к 2024 году, когда правила вступят в силу, может много измениться, посмотрим", - сказал он.

Российский режиссер Андрей Звягинцев назвал новые правила "Оскара" противоречащими принципам искусства: "Твой фильм должен являть собой образец искусства, а не каталог толерантности. Настоящие авторы согласятся со мной, потому что знают — фильмы снимаются не для премий, а для истины".

Как отметил кинокритик Антон Долин, "в 2020 году Академия как раз показала отступление от своих канонов, когда были награждены "Паразиты". Это впервые случилось с неанглоязычным, еще и азиатским фильмом. Сейчас речь идет о том, чтобы негласные правила «Оскара» закрепить в качестве закона. Посмотрим, что из этого получится".