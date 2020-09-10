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Члены КС Кравцов и Родненков обещают скоро вернуться в Беларусь
Источник материала: Навiны
Члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков в скором времени вернутся в Беларусь.
Как заявил Кравцов, они появятся на родине «в течение двух или трех недель».
«Мы хотим сделать свое возвращение в Беларусь более ярким, а это требует подготовки», — признался Родненков
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Члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков в скором времени вернутся в Беларусь. Как заявил Кравцов, они появятся на родине «в течение двух или...
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