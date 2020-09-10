Класковский: если закрутить гайки донельзя - превратить страну в концлагерь - так и резьбу сорвать можно

Вопрос перемен в Беларуси Александр Лукашенко связал, в частности, с проведением Всебелорусского народного собрания. Этот штрих говорит о многом. Всебелорусские собрания — чисто имитационные мероприятия в советском духе (Лукашенко даже называет их съездами), по определению призванные одобрять генеральную линию.





В интервью российским СМИ, которое обнародовано 9 сентября, белорусский правитель обрисовал свое видение конституционной реформы. По его словам, «уже два варианта Конституции изобрели», но «надо более глубокие изменения», поэтому сейчас группа работает над третьим вариантом.





На первый взгляд, это звучит прогрессивно. Видите, вождь даже настаивает на более смелых новациях. Но если разобраться, то становится очевидно, что затрагивать основы собственноручно сконструированной системы Лукашенко не собирается.









Очередное Всебелорусское собрание, как выясняется, намечено на декабрь или январь. «Думаю, что на съезде мы пропишем, сможем даже прописать по срокам некоторые наши действия, вплоть до президентских выборов, если такое очень нужно», — заявил Лукашенко.





Очевидно, что с новыми президентскими выборами он, мягко говоря, спешить не намерен. И остается большой вопрос, по каким правилам они пройдут. Если в том же стиле, что и выборы-2020, с тотальным удушением альтернативы, то что толку?





Ну, может, отправят наконец на пенсию с поста главы Центризбиркома Лидию Ермошину. Однако если назначат условную Ермошину-2, то по сути ничего не изменится.





Другое дело, что народ уже не тот и провести унылые выборы по модели 2015 года будет очень сложно. Только если закрутить гайки донельзя, превратить страну в концлагерь. Но так и резьбу сорвать можно.





Из размышлений Лукашенко об истоках нынешнего кризиса можно сделать вывод, что он не понимает или не хочет признавать истинных причин. Лишь вскользь он упоминает, что, наверное, «все-таки пересидел» в своем кресле. Но тут же начинает доказывать, что без него страна пропадет.





В нынешних же потрясениях он винит злых западных кукловодов. А также доморощенных «буржуйчиков», айтишников и прочую продвинутую публику (им, мол, захотелось власти). С явным сожалением констатирует, что нельзя заблокировать Telegram. Сокрушается, что молодежь не ценит достижений.





«Нет глубоких причин, чтобы цветная революция свершилась. У нас экономика худо-бедно работает, в этом году небывалый урожай, рост АПК — 7%! Мы за времена пандемии упали в ВВП на 1,2% всего лишь!» — вдохновенно рассказывает Лукашенко российским журналистам (скорее, пропагандистам).





То есть он, кажется, искренне не понимает, что не все сводится к чарке и шкварке (хотя и по благосостоянию мы все больше отстаем от той же Польши, например). Что людей могут возмущать зашкаливающая несправедливость, наглые фальсификации, зверство силовиков. Что люди захотели уважения, свободы, права реально избирать власть.

Когда все замыкается на одном человеке, многое зависит от того, с какой ноги он встанет. При выборах в парламент по партийным спискам, возможно создание пророссийский партии – а то и нескольких. Имея колоссальные ресурсы по сравнению с бедными белорусскими партиями, они могут так провести избирательную кампанию, что займут весь парламент», – полагает Корнеенко.



