Москва заинтересована в изменении белорусской Конституции, а Лукашенко может пойти по пути Назарбаева

Александр Лукашенко рассказал российским журналистам, что ожидает третий вариант новой Конституции, готов уступить часть своих полномочий и провести досрочные президентские выборы – но сроки этого обозначить не готов.





Ранее на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель официального Минска Андрей Лозовик заявил, что конституционная реформа в стране будет проведена к 2022 году. По его словам, это единственный способ провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего руководителя Беларуси.





поинтересовался у экспертов, как они относятся к обещаниям властей. UDF.BYу экспертов, как они относятся к обещаниям властей.





«Нет условий, что к новым выборам Лукашенко получит поддержку общества»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что не доверяет словам руководства Беларуси.









Фото: belsat.eu





«Неизвестно, когда будут внесены изменения в Конституцию и какого качества они будут. Трудно поверить, что новый вариант основного закона страны будет ослаблять власть Лукашенко. Скорее возможно повторение ситуации с изменением Конституции в Казахастане, когда Назарбаев ушел с поста президента, но по сути остался с функциями суперпрезидента: с контролем над Советом Безопасности и принятием ключевых решений по вопросам внутренней и внешней политики. Если перераспределение полномочий в Беларуси произойдет по такому варианту, то это фактически ничего не меняет», – сказал Усов.





Если в Беларуси не пойдут по казахстанскому примеру, то вряд ли в скором времени будут проведеные новые президентские выборы.





«Сомневаюсь, что Лукашенко согласится на новые выборы в силу того серьезного кризиса, который вызвали эти президентские выборы. Нет условий, что к новым выборам Лукашенко получит поддержку общества», – считает Усов.





По его мнению, политический кризис не разрешится, если общество согласится на предложение властей.





«Политический кризис может быть разрешен лишь при условиях ухода Лукашенко и правительства, уголовного наказания в отношении принимавших участие в фальсификациях и репрессиях, а также демократизации системы – то есть при условии новых выборов президента, парламента, местных советов. Для белорусского общества будет неприемлема любая система, в которой будет оставаться Лукашенко», – полагает Усов.





По его мнению, изменения Конституции, которые не обозначают трансформацию системы власти и создания демократического государства, преследуют лишь цель погасить протесты.





«Теперешние обещания изменить Конституцию – манипуляция, попытка успокоить население. Сомневаюсь, что Лукашенко способен на реальные политические реформы.





Пока он у власти никаких демократических изменений не будет», – отметил Усов.

«Возможно создание пророссийский партии – а то и нескольких»

Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF.BY отметил, что не стоит верить обещаниям властей.





Москва заинтересована в изменении белорусской Конституции, а Лукашенко может пойти по пути Назарбаева









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«Идея о скором изменении Конституции озвучивается для того, чтобы сбить протестную волну, заболтать ее, увести в сторону дискуссию об отставке Лукашенко. Общество должно продолжать добиваться признания прошедших выборов недействительными и проведения новых. Уже затем можно восстанавливать Конституцию 1994 года и избирать новый парламент, который должен называться Верховный Совет 14 созыва», – сказал Корнеенко.





А что если власти действительно проведут со временем конституционную реформу?





«Не думаю, что Лукашенко имеет намерение ослаблять свою власть», – считает Корнеенко.





По его мнению, заставить Лукашенко внести реальные изменения в основной закон страны может Россия.





«Москва заинтересована путем изменения Конституции ослабить президентскую власть в Беларуси, а то и вовсе ликвидировать пост президента.