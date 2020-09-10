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Актриса извинилась за роль белоруски с «маленькими сиськами» в шоу на НТВ
Источник материала: Партизан
Актриса Екатерина Шмакова извинилась за то, что сыграла роль белорусской протестующей в выпуске шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ. Пост она опубликовала в Facebook.
Фото: страница Екатерины Шмаковой на Facebook
В эпизоде, который был выпущен в эфир 5 сентября, Шмакова исполнила роль участницы протестов, недовольной тем, что у нее «маленькие сиськи». На вопрос ведущего Тиграна Кеосаяна о том, почему она пошла на митинг против президента Беларуси Александра Лукашенко, девушка заявила: «А ты где-нибудь видел митинг против маленьких сисек?»
Также актриса пела песню «Перемен», кричала «Жыве Беларусь!», кроме того, на щеке у нее был нарисован бело-красно-белый флаг, который является символом протестующих в Беларуси. Героиня сюжета объяснила, что так поддерживает футбольную команду «Спартак». Кроме того, Шмакова в кадре поясняла, что вышла на митинги для того, чтобы обниматься с ОМОНовцами.
В своем аккаунте в Facebook актриса выпустила видеообращение, в котором извинилась перед белорусами. Она подчеркнула, что ей стыдно за свой поступок, а также заметила, что ее «мораль была нарушена». Шмакова добавила, что слова получила якобы за три минуты до съемок, однако признала, что это ее не оправдывает.
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Актриса Екатерина Шмакова извинилась за то, что сыграла роль белорусской протестующей в выпуске шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ. Пост она...
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