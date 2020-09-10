







Белорусские власти обратились в МВФ за предоставлением средств в конце марта текущего года: Минск рассчитывал получить как минимум 900 миллионов долларов в качестве поддержки.





"Соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении мер реагирования на существующие трудности", – сказал Райс.





Представитель фонда также пояснил, что МВФ не ставил никаких жестких условий насчет предоставления средств, однако фонду были необходимы гарантии того, что деньги пойдут на поддержание экономической стабильности и борьбу с пандемией.





К настоящему времени МВФ предоставил "быструю" финпомощь семи европейским странам – Украине, Северной Македонии, Черногории, Молдове, Косово, Боснии и Герцеговине, а также Албании.





В общей сложности они получили 6,1 миллиарда долларов.