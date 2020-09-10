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МВФ не даст Лукашенко "коронавирусных денег" - нет гарантии, что деньги не пойдут силовикам

10.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный валютный фонд не окажет Беларуси "быструю" финансовую помощь для преодоления последствий пандемии короцнавируса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс.



Белорусские власти обратились в МВФ за предоставлением средств в конце марта текущего года: Минск рассчитывал получить как минимум 900 миллионов долларов в качестве поддержки.

"Соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении мер реагирования на существующие трудности", – сказал Райс.

Представитель фонда также пояснил, что МВФ не ставил никаких жестких условий насчет предоставления средств, однако фонду были необходимы гарантии того, что деньги пойдут на поддержание экономической стабильности и борьбу с пандемией.

К настоящему времени МВФ предоставил "быструю" финпомощь семи европейским странам – Украине, Северной Македонии, Черногории, Молдове, Косово, Боснии и Герцеговине, а также Албании. 

В общей сложности они получили 6,1 миллиарда долларов.
 
Теги: Минск
 
 
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Международный валютный фонд не окажет Беларуси "быструю" финансовую помощь для преодоления последствий пандемии короцнавируса, заявил на брифинге в четверг...
 
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