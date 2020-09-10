Фуры из стран Балтии не пустят в Беларусь? Чиновники информацию не подтверждают

Источник материала: Tut.by

«Грузы из Прибалтики через белорусскую границу не пропустят, оформляйте экспорт через другие страны», — такие предупреждения несколько последних дней получают компании, которые работают на рынке международных автомобильных перевозок. Однако официального подтверждения этой информации нет, а фуры из Литвы, Латвии и Эстонии границу проходят без дополнительных ограничений.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Слухи о возможной остановке грузов из стран Балтии в Беларусь появились после того, как Александр Лукашенко пообещал Литве показать, «что такое санкции». Такая реакция Лукашенко последовала в ответ на введение странами Балтии санкций в отношении 30 высокопоставленных чиновников Беларуси.

Уже несколько дней перевозчики, экспедиторы, логисты получают сообщения о том, что с 10 сентября, в другой версии — 17 сентября, в Беларусь не попадут фуры с литовскими номерами, а также те, которые были загружены в Литве, Латвии, Эстонии. Мол, из-за этого оформлять груз надо через любые страны, кроме прибалтийских. Такую информацию якобы распространяет РУП «Белтаможсервис». При этом само письмо высылается неофициально, без указания фамилий, должностей и контактов лиц, которые его распространили.





— Нам такая информация тоже приходит. Кто ее источник — неизвестно, а значит доверять этим сведениям нельзя, — рассказал AUTO.TUT.BY Николай Епихов, заместитель директора ИООО «АсстрА Вайсруссланд». — Я звонил в «Белтаможсервис», который находится на пункте пропуска «Каменный лог» — мы через них работаем, там сообщили, что слышат об таких ограничениях впервые. Уточняли эти сведения в Ассоциации международных экспедиторов и логистики (БАМЭ) — руководству также неизвестно о каких-либо нововведениях при прохождении границы и таможенном оформлении грузов.

По сведениям Николая Епихова, пункт пропуска на литовско-белорусской границе и таможня работают как прежде, фуры компании проходят там каждый день. Например, сегодня через «Каменный лог» проходили автопоезда, которые загружались в Прибалтике, среди них были машины c литовскими номерами. Хотя, некоторые дальнобойщики отмечали, что при прохождении границы их досматривали более тщательно, но они считают, что едва ли это связано с политическими и экономическими отношениями между странами.

— Конечно, из-за этих сообщений настороженность у нас появилась. Не представляю, что будет, если эта информация будет подтверждена, ведь в один день переориентировать все грузопотоки просто невозможно, — отметил Николай Епихов. — К счастью, эти сведения ничем не подкреплены, поэтому о них мы не сообщаем нашим клиентам и не размещаем ее у себя на сайте. Не думаю, что такие меры внедрят — ведь это значит, что все договоренности между странами будут перечеркнуты.

Национальная ассоциация автоперевозчиков Литвы Linava выразила опасения по поводу прошедшего в СМИ слуха о перекрытии транзита через литовско-белорусскую границу, сообщил портал LRT.

«Мы слышали информацию от отдельных перевозчиков, мы направили официальные запросы в родственные ассоциации, говорили с посольством Литвы в Беларуси, однако официальных документов нет. Говорят перевозчики со своими поставщиками, получателями грузов, как в России, так и в Беларуси», — рассказал председатель ассоциации Linava Ромас Аустинскас.

В Минтрансе Беларуси и Белорусской ассоциации международных автоперевозчиков (БАМАП) AUTO.TUT.BY сообщили, что никаких изменений по прохождению границы и въезду в нашу страну нет. В Государственном таможенном комитете Беларуси ситуацию не прокомментировали, но некоторые сведения удалось получить в подведомственном ему «Белтаможсервисе».

— Наше предприятие не распространяло информацию о том, что с октября 2020 года не допускается таможенное оформление грузов, поступивших из портов Литвы, Латвии и Эстонии. В наши обязанности входит соблюдение и применение таможенного законодательства Беларуси. Давать комментарии касательно применения норм законодательства либо его регулирования — вне нашей компетенции, — сказали в госкомпании.