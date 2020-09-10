Гинеколог объясняет, что такое молочница и как ее не следует лечить

Источник материала: Tut.by

Молочница — достаточно частая причина обращения женщин к гинекологу. Что это за заболевание и передается ли оно половым путем? Сколько раз в год болеть молочницей нормально? Врач-гинеколог Яна Голуб отвечает на популярные вопросы.

Яна ГолубВрач- гинеколог первой категории медицинского центра «Конфиденс» Врач-первой категории медицинского центра «Конфиденс»

Что такое вагинальный кандидоз?

Вульвовагинальный кандидоз (в народе молочница) — воспаление, вызванное размножением дрожжеподобных грибов рода Candida. Это не чужеродные микроорганизмы: в норме есть в ротовой полости, в кишечнике, во влагалище (в небольшом количестве). Однако при определенных условиях они начинают активно размножаться, чем и вызывают воспалительный процесс.

Часто так называют любые выделения или нарушения микрофлоры, однако важное отличие кандидоза именно в том, что это грибковое воспаление. От этого будет зависеть лечение.

Как проявляется молочница?

Основные симптомы — зуд, жжение и выделения (они могут быть молочного цвета, творожистые, обильные и не очень, при хронической молочнице — желтоватые). На фоне острого кандидоза может наблюдаться припухлость наружных половых органов. Иногда заболевание протекает с меньшим количеством симптомов, женщина может практически не испытывать дискомфорт.

Молочница может проявиться в любой день цикла. Рецидивирующий кандидоз может быть связан с циклом и зачастую проявляться за несколько дней до менструации, в это время у женщины меняется гормональный фон и уровень pH слизистой влагалища, а это благоприятные условия для размножения грибов.

У мужчин молочница тоже может проявляться, но это происходит гораздо реже. Симптомы — раздражение и зуд на головке полового члена и под крайней плотью, высыпания, неприятный запах, выделения.

Из-за чего она появляется?

Причины ее появления связаны с нарушением иммунитета из-за вирусных, бактериальных заболеваний, часто кандидоз возникает на фоне приема антибиотиков. Молочница может появляться из-за стресса, недосыпания и даже колебаний в питании, так как все это влияет на иммунитет. Повышенный уровень глюкозы в крови тоже способствует росту грибов, поэтому употребление большого количества углеводов (в частности сладостей) может спровоцировать воспалительный процесс.

Конечно, грибы могут передаваться и половым путем, но это необязательно: молочница может быть даже у тех, кто не ведет половую жизнь. При этом само заболевание не относится к инфекциям, передающимся половым путем (ИППП).

Молочница может развиться из-за нарушения правил гигиены (например, слишком частого ношения ежедневных прокладок — так называемый «парниковый эффект»), приема контрацептивов или гормональных препаратов, беременности.

Частые рецидивы кандидоза — это повод обследоваться на все инфекции, передающиеся половым путем. Этот процесс может быть маркером того, что есть какие-либо скрытые бактерии или вирусы, которые требуют другого курса лечения.

Молочница может пройти сама по себе?

Да, она может самоизлечиться, если иммунитет у женщины быстро восстановился и подавил грибковую флору, однако это бывает не очень часто. Если есть явные симптомы, дискомфорт, то молочницу нужно лечить. Но чтобы максимально быстро прийти в норму, важно точно определить, что это кандидоз, а не другая инфекция.



Фото: Ava Sol, unsplash.com

Половому партнеру нужно лечиться?

Хотя, напомним, это заболевание не относится к ИППП, женщине нужно понимать, что при смене полового партнера все-таки может возникнуть кандидоз — это можно воспринимать как факт передачи чужеродной флоры: грибы, несвойственные женскому организму, попали во влагалище и вызвали воспаление.

Во-вторых, если у женщины нечастая молочница и она, например, точно понимает, что это связано с болезнью или стрессом, то партнеру можно не лечиться. Если же молочница повторяется регулярно или в случаях, когда у мужчины тоже есть ее проявления, лечиться следует двум партнерам.

Можно ли заниматься сексом во время лечения?

При правильном лечении молочница проходит достаточно быстро: можно потерпеть. Но если дискомфорта нет, а сильное желание есть, не забудьте воспользоваться презервативом.

Как не надо лечить молочницу?

В норме здоровая женщина может сталкиваться с молочницей 1−2 раза в год. Если она возникает чаще — нужно более углубленно обследоваться на скрытые инфекции, сдать биохимический анализ крови (часто рецидивирующая молочница возникает при повышенном уровне сахара в крови).

Не стоит злоупотреблять лекарствами «в одной капсуле», которые рекламируют повсеместно. Да, это противогрибковые препараты системного действия, но не надо забывать, что они могут иметь ряд побочных эффектов. Не лучшее решение для печени, желудочно-кишечного тракта несколько раз в год «излечиваться» таким методом. Часто прием одной таблетки не излечивает, а только притупляет симптомы. Поэтому врачи могут назначать местное лечение — противогрибковые свечи или крем.

Выбирать препараты местного действия в аптеке тоже нужно со знанием дела: не рекомендуется заниматься самолечением свечами комбинированного состава, которые могут замедлить процесс излечения или усугубить ситуацию.

А помогают ли народные методы?

С учетом того, что кандидоз может пройти сам, женщина после различных спринцеваний может сделать вывод, что это работает. На самом же деле эффективность таких процедур не доказана. Наоборот, они могут привести к дисбактериозу, нарушению флоры, которое потребует дополнительного лечения.

Какой анализ определяет вагинальный кандидоз?

Для диагностики, как правило, назначается обычный мазок на флору. При рецидивирующей молочнице могут назначаться специфические анализы, например посев на грибы рода Candida с определением чувствительности.