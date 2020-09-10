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«Беларусбанк» приостанавливает льготное кредитование для покупателей Geely
Источник материала: Onliner
Старожилы помнят времена, когда Geely белорусской сборки продавали по льготному кредиту со ставкой в 1,9% годовых. Позже на большую часть моделей она подросла до 3,9 процента (за первые три года). Буквально в начале месяца мы писали о новых правилах — 7,7%. Сегодня стало известно о временном приостановлении приема новых заявок на выдачу кредитов на покупку машин Geely.
Еще в начале сентября дилеры Geely констатировали повышенный спрос — естественно, в силу доступности выгодных кредитных программ и распространенных среди белорусов прогнозов о падении национальной валюты. «Ситуация с финансовыми программами нестабильна и постоянно меняется, — говорили в компании. — Однако активность клиентов у дилера Geely сейчас примерно на том же уровне, что и в феврале и марте. Это значит, что спрос высокий».
Сегодня, 10 сентября, стало известно, что крупнейший банк страны «Беларусбанк»
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Старожилы помнят времена, когда Geely белорусской сборки продавали по льготному кредиту со ставкой в 1,9% годовых. Позже на большую часть моделей она подросла до 3,9...
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