«Беларусбанк» приостанавливает льготное кредитование для покупателей Geely

Источник материала: Onliner

Старожилы помнят времена, когда Geely белорусской сборки продавали по льготному кредиту со ставкой в 1,9% годовых. Позже на большую часть моделей она подросла до 3,9 процента (за первые три года). Буквально в начале месяца мы писали о новых правилах — 7,7%. Сегодня стало известно о временном приостановлении приема новых заявок на выдачу кредитов на покупку машин Geely.

Еще в начале сентября дилеры Geely констатировали повышенный спрос — естественно, в силу доступности выгодных кредитных программ и распространенных среди белорусов прогнозов о падении национальной валюты. «Ситуация с финансовыми программами нестабильна и постоянно меняется, — говорили в компании. — Однако активность клиентов у дилера Geely сейчас примерно на том же уровне, что и в феврале и марте. Это значит, что спрос высокий».

Сегодня, 10 сентября, стало известно, что крупнейший банк страны «Беларусбанк» приостанавливает все виды кредитования. Об этом Onliner узнал, поинтересовавшись именно кредитами на Geely. «На данный момент приостановлено кредитование (прием заявок) на все виды кредитов для физлиц, кроме системы строительных сбережений и указа №13 по строительству льготного жилья, — пояснили в кол-центре „Беларусбанка“. — Все остальные виды кредитов действительно приостановлены. Каковы будут условия (какие проценты) после возвращения кредитования, пока информации нет. Нет данных и о сроках возвращения кредитования».

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