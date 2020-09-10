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К ЖК «Каскад» приехала машина МЧС. Люди в масках оттесняют жителей

10.09.2020 19:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Жители одного из домов ЖК «Каскад» сообщили нам, что в их двор приехала машина МЧС. По их словам, чтобы снять растяжки с бело-красно-белыми флагами. Наш корреспондент передает, что возле дома стоит автолестница, там же находятся около пятидесяти жителей. Происходит дискуссия между жильцами, а также людьми в масках.

К ЖК «Каскад» приехала машина МЧС. Люди в масках оттесняют жителей

Разговор между сторонами напряженный. Человек в штатском с балаклавой на голове довольно вежлив. Пытается объяснять: «Я не был ни в Жодино, ни на Окрестина».

Вскоре началось оттеснение людей. Жильцам предложили дать автолестнице возможность проехать. Народ не согласился: «Это тротуар, дорога в другой стороне».

К ЖК «Каскад» приехала машина МЧС. Люди в масках оттесняют жителей

Среди тех, кто вышел во двор, есть маленькие дети. Они уже привыкли к тому, что их жилой комплекс пользуется повышенным интересом со стороны людей в форме. Дети безошибочно определяют: это ОМОН, это пожарные, которые снимают флаги.

Постепенно градус разговора повышается. Люди не согласны уступать ни пятачка. А жильцы уже знают, что сюда подъезжают несколько микроавтобусов. «ОМОН во дворе это преступление!» — говорит одна из женщин. Возникла потасовка. Женщины кричат, дети плачут.

К ЖК «Каскад» приехала машина МЧС. Люди в масках оттесняют жителей

Люди в болотистой форме с балаклавами на голове обступили автолестницу и сопровождают спецмашину, которая медленно движется по тротуару.

Наш корреспондент сообщает, что одного человека забрали в автобус. Люди идут к нему, чтобы спасти соседа.

К ЖК «Каскад» приехала машина МЧС. Люди в масках оттесняют жителей

 
 
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Жители одного из домов ЖК «Каскад» сообщили нам, что в их двор приехала машина МЧС. По их словам, чтобы снять растяжки с бело-красно-белыми флагами. Наш...
 
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