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«Беларусбанк» приостанавливает все виды кредитования для физлиц, кроме стройсбережений и льготного жилья

10.09.2020 19:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно о том, что «Беларусбанк» приостанавливает все виды кредитования, кроме стройсбережений и льготного жилья. Об этом нам сообщили в кол-центре банка. 

— На данный момент приостановлено кредитование на все виды кредитов, кроме системы строительных сбережений и Указа №13 по строительству льготного жилья. Все остальные виды кредитов действительно приостановлены, — прокомментировали нам.

В банке также сообщили, что официальной информации по срокам возвращения кредитования пока нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что пять банков полностью закрыли кредитование для физлиц. Напомним, с 28 августа «БПС-Сбербанк» перестанет выдавать кредиты для физических лиц под любые цели. Об этом банк сообщает на своем официальном сайте.

О прекращении кредитования физлиц заявил и «Технобанк».

О полной приостановке кредитования для физлиц нам рассказывал и «БНБ-Банке».

— Выдача потребительских кредитов приостановлена давно, еще с апреля, — отметили в банке. — А выдача кредитов на покупку и строительство недвижимости и покупку автомобиля приостановлена с 25 августа.

Также с 18 августа кредитование физических лиц приостановил «РРБанк». Выдачу кредитов полностью прекратил и «Абсолютбанк». Такое сообщение размещено на сайте банка.

 
 
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Сегодня стало известно о том, что «Беларусбанк» приостанавливает все виды кредитования, кроме стройсбережений и льготного жилья. Об этом нам сообщили в кол-центре...
 
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