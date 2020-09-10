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«Беларусбанк» приостанавливает все виды кредитования для физлиц, кроме стройсбережений и льготного жилья
Источник материала: Onliner
Сегодня стало известно о том, что «Беларусбанк» приостанавливает все виды кредитования, кроме стройсбережений и льготного жилья. Об этом нам сообщили в кол-центре банка.
— На данный момент приостановлено кредитование на все виды кредитов, кроме системы строительных сбережений и Указа №13 по строительству льготного жилья. Все остальные виды кредитов действительно приостановлены, — прокомментировали нам.
В банке также сообщили, что официальной информации по срокам возвращения кредитования пока нет.
Напомним, ранее мы
О прекращении кредитования физлиц заявил и «Технобанк».
О полной приостановке кредитования для физлиц нам рассказывал и «БНБ-Банке».
— Выдача потребительских кредитов приостановлена давно, еще с апреля, — отметили в банке. — А выдача кредитов на покупку и строительство недвижимости и покупку автомобиля приостановлена с 25 августа.
Также с 18 августа кредитование физических лиц приостановил «РРБанк». Выдачу кредитов полностью
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«Беларусбанк» приостанавливает все виды кредитования для физлиц, кроме стройсбережений и льготного жилья
Сегодня стало известно о том, что «Беларусбанк» приостанавливает все виды кредитования, кроме стройсбережений и льготного жилья. Об этом нам сообщили в кол-центре...
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