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Беляев ― Ярошук: острая дискуссия ― как выйти из патовой ситуации в Беларуси

10.09.2020 19:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Живые дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь о текущей ситуации в стране и поиска диалога всех заинтересованных сил с участием медийных лиц, известных политиков, общественных деятелей и журналистов. 

Гости в студии обсуждают актуальные для Беларуси темы: 

© Sputnik
Было неожиданно: Маргарита Симоньян и Роман Бабаян о беседе с Лукашенко

―  как воплотить диалог власти и общества;

― кого сегодня лучше слышно ― сетевые сообщества, профсоюзы или конфессии?

― где порог международного влияния на внутриполитические процессы в Беларуси?

― каковы перспективы крупнейших белорусских предприятий;

― как примирить существующие символы?

Полную версию дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь смотрите в видеотрансляции.

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На радио Sputnik ― итоговая программа "Горизонт событий" с участием председателя Конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука и политического эксперта...
 
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