|
Беляев ― Ярошук: острая дискуссия ― как выйти из патовой ситуации в Беларуси
10.09.2020 19:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Живые дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь о текущей ситуации в стране и поиска диалога всех заинтересованных сил с участием медийных лиц, известных политиков, общественных деятелей и журналистов.
Гости в студии обсуждают актуальные для Беларуси темы:
― как воплотить диалог власти и общества;
― кого сегодня лучше слышно ― сетевые сообщества, профсоюзы или конфессии?
― где порог международного влияния на внутриполитические процессы в Беларуси?
― каковы перспективы крупнейших белорусских предприятий;
― как примирить существующие символы?
Полную версию дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь смотрите в видеотрансляции.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На радио Sputnik ― итоговая программа "Горизонт событий" с участием председателя Конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука и политического эксперта...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)