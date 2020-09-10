Беляев ― Ярошук: острая дискуссия ― как выйти из патовой ситуации в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Живые дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь о текущей ситуации в стране и поиска диалога всех заинтересованных сил с участием медийных лиц, известных политиков, общественных деятелей и журналистов.

Гости в студии обсуждают актуальные для Беларуси темы:

― как воплотить диалог власти и общества;

― кого сегодня лучше слышно ― сетевые сообщества, профсоюзы или конфессии?

― где порог международного влияния на внутриполитические процессы в Беларуси?

― каковы перспективы крупнейших белорусских предприятий;

― как примирить существующие символы?

Полную версию дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь смотрите в видеотрансляции.

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