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Воу! Сейм Литвы признал Тихановскую единственным избранным лидером Беларуси

10.09.2020 19:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Литва стала первым государством, признавшим Светлану Тихановскую единственным избранным лидером Беларуси, а Лукашенко – нелегитимным лидером. Также литовский сейм заявил, что Координационный Совет – единственный легитимный орган представительства в Беларуси. Следовательно, никакие трансграничные договоры между Лукашенко и Россией (скоро состоится такая встреча) Литвой не будут признаны.

Также Литва призвала международное сообщество:

  • Поддержать требование Светланы Тихановской в ее желании провести новые и прозрачные выборы. 
  • Рассматривать любые действия нелегитимного лидера Беларуси Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике направленными на легитимизацию его власти. 

 
 
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Литва стала первым государством, признавшим Светлану Тихановскую единственным избранным лидером Беларуси, а Лукашенко – нелегитимным лидером. Также литовский...
 
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