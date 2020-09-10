Воу! Сейм Литвы признал Тихановскую единственным избранным лидером Беларуси

Источник материала: KYKY

Литва стала первым государством, признавшим Светлану Тихановскую единственным избранным лидером Беларуси, а Лукашенко – нелегитимным лидером. Также литовский сейм заявил, что Координационный Совет – единственный легитимный орган представительства в Беларуси. Следовательно, никакие трансграничные договоры между Лукашенко и Россией (скоро состоится такая встреча) Литвой не будут признаны.

Также Литва призвала международное сообщество:

Поддержать требование Светланы Тихановской в ее желании провести новые и прозрачные выборы.

Рассматривать любые действия нелегитимного лидера Беларуси Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике направленными на легитимизацию его власти.