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Воу! Сейм Литвы признал Тихановскую единственным избранным лидером Беларуси
Источник материала: KYKY>
Литва стала первым государством, признавшим Светлану Тихановскую единственным избранным лидером Беларуси, а Лукашенко – нелегитимным лидером. Также литовский сейм заявил, что Координационный Совет – единственный легитимный орган представительства в Беларуси. Следовательно, никакие трансграничные договоры между Лукашенко и Россией (скоро состоится такая встреча) Литвой не будут признаны.
Также Литва призвала международное сообщество:
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Литва стала первым государством, признавшим Светлану Тихановскую единственным избранным лидером Беларуси, а Лукашенко – нелегитимным лидером. Также литовский...
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