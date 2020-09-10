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14 сентября вновь начинает работать Испанский визовый центр в Минске

10.09.2020 19:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Испанский визовый центр, расположенный в Минске по адресу ул. Кальварийская, 42, 14 сентября возобновляет работу.

14 сентября вновь начинает работать Испанский визовый центр в Минске

Центр будет открыт для подачи заявлений с 09:00 до 17:00 с понедельника по пятницу и будет принимать только тех заявителей, которые записались на прием онлайн (по предварительной записи).

Заявки на получение визы будут приниматься от граждан Беларуси или законных резидентов для следующих категорий виз:

• члены семьи граждан Испании или других стран ЕС (супруги, постоянные сожители, помолвленные, родители, дети);

• моряки и транспортники (водители);

cтуденты и законные жители Испании с истекшим сроком действия вида на жительство и недавним разрешением на продление вида на жительство;

• для участия в суде или уголовном процессе;

• при наличии приглашения государственных или правительственных учреждений;

• с целью лечения (заявление на получение гуманитарной визы для планового лечения может быть принято только с письменного разрешения консульства Испании в Москве).

Стоимость: консульский сбор — 35 евро, сервисный сбор — 15,45 евро. Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу на день оплаты.

При посещении визового центра Испании в Минске заявителям необходимо использовать маску и перчатки. При входе посетителей бесконтактно проверит служба безопасности.

Посетителям без маски и перчаток, а также посетителям с температурой выше 37 градусов вход в помещение будет запрещен.

Для соблюдения социально дистанции в помещение визового центра одновременно сможет находиться лишь ограниченное число посетителей, потому в случае возникновения очередей заявителей могут попросить подождать снаружи.

Для сокращения контактов между заявителями и сотрудниками визового центра приоритет при выдаче паспортов будет отдаваться службе курьерской доставки. Получить паспорта непосредственно в визовом центре Испании можно будет только в экстренных случаях — с 12:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Испанский визовый центр, расположенный в Минске по адресу ул. Кальварийская, 42, 14 сентября возобновляет работу.
 
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