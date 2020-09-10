Позиция Украины по Беларуси: выборы должны быть честными и признанными как внутри государства, так и за его пределами

На следующей неделе украинский парламент должен рассмотреть заявление о ситуации в Беларуси, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 10 сентября в Вильнюсе после встречи со своим литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом.

«Надеюсь, что в начале пленарной недели этот вопрос будет вынесен в зал, мы сможем его обсудить и принять взвешенное, правильное решение, которое будет отстаивать суверенитет и независимость Беларуси», — сказал Разумков.

«Позиция Украины неоднократно озвучивалась и полностью отражает соответствующую политику других демократических государств, — отметил спикер ВР. — Выборы должны быть честными и признанными как внутри государства, так и за его пределами. Для Украины принципиально, чтобы Беларусь была демократической, свободной и независимой».

«К сожалению, Украина ощутила на себе, к чему могут привести события, которые мы наблюдаем сегодня в Беларуси, — седьмой год подряд на востоке нашего государства продолжается вооруженная агрессия, есть оккупированные территории на Донбассе и в Крыму. Поэтому я искренне желаю белорусскому народу, чтобы ему удалось не допустить подобного на своей территории», — сказал Разумков.