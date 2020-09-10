Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом

Источник материала: АФН

Сейм Литвы своим постановлением признал Светлану Тихановскую лидером, избранным белорусским народом и представляемым Координационным советом.

Литва поддерживает белорусский народ в его стремлении провести новые прозрачные и демократические президентские и парламентские выборы.

Литва также призвала международное сообщество присоединиться к ее позиции и не признавать ни одно из соглашений, подписанных Лукашенко.