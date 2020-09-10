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Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты установлен с 10 сентября
Источник материала: АФН
Наниматели с 10 сентября, при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, должны бронировать в расчете на одного работника 429,27 рубля.
Об этом сообщило Министерствj труда и социальной защиты Беларуси.
Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах августа 2020 года, составляет 286,18 рубля.
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Наниматели с 10 сентября, при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, должны бронировать в расчете на...
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