Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты установлен с 10 сентября

Источник материала: АФН

Наниматели с 10 сентября, при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, должны бронировать в расчете на одного работника 429,27 рубля.

Об этом сообщило Министерствj труда и социальной защиты Беларуси.

Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах августа 2020 года, составляет 286,18 рубля.