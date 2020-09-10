«Беларуськалий» судится со стачечным комитетом: хочет признать забастовку незаконной

В качестве ответчиков вызывают Сергея Шица и Анатолия Бокуна. Пикантность ситуации в том, что Сергей Шиц вышел из стачкома спустя несколько дней после начала забастовки, а Анатолий Бокун отбывает арест за «несанкционированное массовое мероприятие» и отказался получать повестку. Об этом рассказал «Салідарнасці» пресс-секретарь Белорусского независимого профсоюза Роман Ерошеня.





Экс-сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Сергей Шиц объясняет, как попал в стачечный комитет и почему решил прекратить забастовку.





— Когда все это начиналось, люди были очень взбудоражены, взволнованы произошедшими незаконными задержаниями и издевательствами над простыми гражданами, которые даже не участвовали ни в каких акциях, — рассказывает Сергей в интервью «Салідарнасці».





Очень много было людей, которые были этим крайне возмущены, были готовы вплоть до мордобоя. Когда начали создаваться стачкомы для того, чтобы этого не допустить и как-то попытаться разрулить ситуацию, мне предложили пойти в стачком, позже стать сопредседателем.





Еще 17 августа люди готовы были рвать всё и вся, кричали, что надо останавливать производство, бастовать, причем категорически, без соблюдения всевозможных норм и законодательства. 19 августа процентов 85 развернулись и пошли работать.





Я понял, что нет тех людей, чьи интересы мог бы представлять. 21 августа я объявил, что мне надо выйти на работу, потому что я, как и все люди, живу на зарплату, и потерять основной свой доход для меня очень критично. Поэтому я заявил: если забастовка продолжается в том же виде, то не вижу смысла участвовать.





Сергей Шиц работает на 4-м рудоуправлении машинистом горновыемочных машин. С повесткой в суд его ознакомили на работе под роспись.





Собеседник «Салідарнасці» опасается, что процесс сделают закрытым.





После того, как он вышел на работу, к нему не применяли дисциплинарные взыскания:





— Я понимаю, что все еще пока только готовится. Если будет принято решение о незаконности забастовки, тогда и предпримут административные санкции. Пока забастовка не признана незаконной, люди, которые в ней участвовали и не ходили на работу, прогульщиками не считаются.





По словам Сергея, на четвертом рудоуправлении он не слышал об итальянской забастовке:





— Ко мне никто не подходил с таким предложением. Рудник большой: только лавокомплексов больше двух десятков, плюс 24 проходческих комбайна. Может, втихаря кто-то участвует, я не знаю. Информацией об итальянской забастовке на других рудоуправлениях я не владею.





— В стачкоме мне рассказывали о том, что на некоторых рудниках работники отказываются приступать к работе, ссылаясь на охрану труда и правила техники безопасности.





— Невозможно, чтобы на 100 процентов выполнялась охрана труда и техника безопасности. Люди прекрасно понимают: если они жестко станут в позу и будут требовать стопроцентного соблюдения охраны труда, то точно так же эта палка с другого конца ударит по ним. Наниматель найдет возможность за любую мелочь наказать работника.





Сейчас трудовое законодательство позволяет лишить на год всех выплат и доплат. Люди, которые выбрали данный путь, должны это осознавать.





Точно так же, когда начиналась забастовка, я говорил: ребята, думайте, перед тем, как начать, о том, что вас ждет, чтоб потом для вас это не было шоком, чтобы вы не искали виноватых.



