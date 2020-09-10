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"Ну-ка проконтролируем до Берлина": Лукашенко попросил не смеяться над перехватами

10.09.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Формальный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал собственником оригинала «перехваченного» разговора Майка и Ника — ФСБ России.


 Александр Лукашенко // Фото: Global Look Press 

Полную версию нужно спрашивать у Александр Бортникова. Также он пояснил, что исходя из специфики речи, можно предположить, что Майк и Ник, которые якобы переговаривались из Берлина и Варшавы, были американцами — то есть, кто они такие, белорусские спецслужбы вообще не знают, пишет sobesednik.ru 
«У нас осталась копия, а оригинала нет. Реальная копия этого голоса. Английский язык, все как положено, разговаривают не немцы, не поляки, однозначно разговаривают американцы, потому что английский там такой специфический у американцев», — заявил он во время беседы с работниками федерального российского телевидения. 
При этом добыть в Гродно эту «сенсационную» запись Лукашенко помогло чутьё: «Он [центр контроля за радиоэлектронной разведкой] нам не нужен был с точки зрения вот этой вот внешней агрессии, которую мы защищали. Я как в воду смотрел. Ну-ка проконтролируем до Берлина, что там происходит. И это нам помогло. Мы все увидели, читали, все-все-все эти разговоры», — поделился он. При этом шуток на тему «перехвата» разговора, якобы раскрывающего план Германии сфальсифицировать отравление Алексея Навального, Лукашенко не приемлет: «Вы не шутите с этим, у нас куча такой информации. Но это была такая явно выраженная. Понимаете, как по-иезуитски?»  

 Он также призвал серьезно относиться к «американской угрозе», которая, по его словам, будет длиться ещё долго: «И вы не расслабляйтесь. Это – начало. Американцы играют долго. Да, вот мы перехватили разговор, как бы вы ни хихикали над этим». Всё свое творчество Лукашенко передал в ФСБ России, пояснил он. ри этом, как передает РИА Новости, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает, сообщали ли Владимиру Путину о «перехватах» Лукашенко. Он объяснил, что спецслужбы сделают это, если посчитают необходимым.
 
Теги: Гродно
 
 
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Формальный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал собственником оригинала «перехваченного» разговора Майка и Ника — ФСБ России.
 
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