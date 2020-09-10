"Ну-ка проконтролируем до Берлина": Лукашенко попросил не смеяться над перехватами





Александр Лукашенко // Фото: Global Look Press





пишет sobesednik.ru Полную версию нужно спрашивать у Александр Бортникова. Также он пояснил, что исходя из специфики речи, можно предположить, что Майк и Ник, которые якобы переговаривались из Берлина и Варшавы, были американцами — то есть, кто они такие, белорусские спецслужбы вообще не знают,sobesednik.ru

«У нас осталась копия, а оригинала нет. Реальная копия этого голоса. Английский язык, все как положено, разговаривают не немцы, не поляки, однозначно разговаривают американцы, потому что английский там такой специфический у американцев», — заявил он во время беседы с работниками федерального российского телевидения.

При этом добыть в Гродно эту «сенсационную» запись Лукашенко помогло чутьё: «Он [центр контроля за радиоэлектронной разведкой] нам не нужен был с точки зрения вот этой вот внешней агрессии, которую мы защищали. Я как в воду смотрел. Ну-ка проконтролируем до Берлина, что там происходит. И это нам помогло. Мы все увидели, читали, все-все-все эти разговоры», — поделился он. При этом шуток на тему «перехвата» разговора, якобы раскрывающего план Германии сфальсифицировать отравление Алексея Навального, Лукашенко не приемлет: «Вы не шутите с этим, у нас куча такой информации. Но это была такая явно выраженная. Понимаете, как по-иезуитски?»





Он также призвал серьезно относиться к «американской угрозе», которая, по его словам, будет длиться ещё долго: «И вы не расслабляйтесь. Это – начало. Американцы играют долго. Да, вот мы перехватили разговор, как бы вы ни хихикали над этим». Всё свое творчество Лукашенко передал в ФСБ России, пояснил он. ри этом, как передает РИА Новости, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает, сообщали ли Владимиру Путину о «перехватах» Лукашенко. Он объяснил, что спецслужбы сделают это, если посчитают необходимым.



