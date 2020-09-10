Подорожали спички и бинт, а пшеничная крупа подешевела. Как изменились цены за август

Источник материала: Tut.by

В августе индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с июлем 2020 года составил 100,2%. А если сравнивать с декабрем прошлого года, инфляция достигла уровня 3,8%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Инфляция составляет 0,2% уже третий месяц подряд. В июне и июле показатель тоже был таким. А в мае была дефляция 0,1%.

По данным Белстата, в августе продукты подешевели на 0,6% в сравнении с прошлым месяцем. А по отношению к декабрю 2019-го подорожали на 2,5%.

Из продуктов в августе больше всего подорожала свинина и мясной фарш, икра и крабовые палочки. Среди подешевевших продуктов питания сезонные овощи и фрукты, мягкий сыр и пшеничная крупа.

Непродовольственные товары к июлю подорожали на 0,9%, а к декабрю — на 4,3%. Среди самых подорожавших за месяц оказалась некоторая обувь — как для взрослых, так и детская.

Услуги за месяц в стоимости прибавили 0,6%, а в сравнении с декабрем — 5,4%. Заметнее всего прибавило в стоимости страхование легковых машин и авиаперелеты — больше 9%.