ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Будут выяснять, участвовал ли он в массовых мероприятиях». Экс-главу президентского пула на ОНТ увезли в РУВД

10.09.2020 20:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня около 17:00 в квартиру к Дмитрию и Юлии Семченко пришли сотрудники милиции в штатском. Как рассказала Onliner Юлия, их было 3—4 человека, все они были в медицинских масках, кроме одного. «Они сказали, что будут выяснять, участвовал ли он в несанкционированном массовом мероприятии», — говорит Юлия.

По словам Юлии, мужчины в штатском позвонили в дверь, представились сотрудниками милиции. Пара открыла им двери.

— Вдруг они бы двери начали ломать, в любом случае они бы до нас добрались, — объясняет Юлия. — Вели себя вежливо и культурно, так как дома у нас ребенок 4,5 лет. Мужчина, который был без маски, показал свое удостоверение. Я растерялась и не посмотрела, кто он по должности. Но факт, что удостоверение было. Он сказал, что муж должен проехать, чтобы выяснить, был ли он на несанкционированных массовых мероприятиях. Муж говорит: «Я не участвовал». Сотрудник ответил: «Это мы будем выяснять там на месте». Он сказал: «Я этим делом не занимаюсь. Я целый день езжу и доставляю людей». Он попросил не предавать это огласке, мол, по факту, когда что-то выяснится, можете уже комментировать. Это была его просьба.

— Они подождали, он за пять минут собрался. Они не торопили, ничего, все было адекватно, — добавляет девушка. — Его отвезли во Фрунзенское РУВД. На сколько его забрали, неизвестно. Сказали, там будут выяснять.

По словам Юлии, никаких фото с митингов ни у нее, ни у Дмитрия в социальных сетях не было. Хотя, по ее словам, семья довольно активно выражала свою гражданскую позицию.

— Адвоката у нас нет, мы не заключали договор, хотя, наверное, нужно было бы, — говорит Юлия. — Я позвонила в одну из волонтерских организаций, которая занимается такой помощью, ответ мне дали неоднозначный. Протокола пока как такового нет.

Onliner обратился за комментарием в МВД, но оперативно его получить не удалось. Как только мы его получим, сразу же опубликуем.

Дмитрий Семченко работал на ОНТ с 2009 года, он был заведующим отделом политических обозревателей и главой президентского пула на телеканале. 13 августа он положил заявление об увольнении на стол. Позже он объяснил свою позицию в социальных сетях.

– Я мог бы найти тысячу причин себя оправдать. Прикрыться страхом за семью и маленького ребёнка. «Поверить» руководителям, которые обещают начать показывать правду. Помогать им замазывать тональником гнойную рану на теле страны. Но потом на старости лет, когда не греет плед и не приносит радость вкусная еда, а согревают лишь воспоминания, я бы не смог вспомнить ничего, кроме этих дней. Я бы разбирал их по минутам, мечтая лишь об одном - вернуться назад и сделать всё по совести, – писал Семченко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около 17:00 в квартиру к Дмитрию и Юлии Семченко пришли сотрудники милиции в штатском. Как рассказала Onliner Юлия, их было 3—4 человека, все они были в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Савиных "втирает" Европе, что власти Беларуси готовы к реформам и диалогу. В изоляторах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика