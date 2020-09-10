«Будут выяснять, участвовал ли он в массовых мероприятиях». Экс-главу президентского пула на ОНТ увезли в РУВД

Источник материала: Onliner

Сегодня около 17:00 в квартиру к Дмитрию и Юлии Семченко пришли сотрудники милиции в штатском. Как рассказала Onliner Юлия, их было 3—4 человека, все они были в медицинских масках, кроме одного. «Они сказали, что будут выяснять, участвовал ли он в несанкционированном массовом мероприятии», — говорит Юлия.

По словам Юлии, мужчины в штатском позвонили в дверь, представились сотрудниками милиции. Пара открыла им двери.

— Вдруг они бы двери начали ломать, в любом случае они бы до нас добрались, — объясняет Юлия. — Вели себя вежливо и культурно, так как дома у нас ребенок 4,5 лет. Мужчина, который был без маски, показал свое удостоверение. Я растерялась и не посмотрела, кто он по должности. Но факт, что удостоверение было. Он сказал, что муж должен проехать, чтобы выяснить, был ли он на несанкционированных массовых мероприятиях. Муж говорит: «Я не участвовал». Сотрудник ответил: «Это мы будем выяснять там на месте». Он сказал: «Я этим делом не занимаюсь. Я целый день езжу и доставляю людей». Он попросил не предавать это огласке, мол, по факту, когда что-то выяснится, можете уже комментировать. Это была его просьба.

— Они подождали, он за пять минут собрался. Они не торопили, ничего, все было адекватно, — добавляет девушка. — Его отвезли во Фрунзенское РУВД. На сколько его забрали, неизвестно. Сказали, там будут выяснять.

По словам Юлии, никаких фото с митингов ни у нее, ни у Дмитрия в социальных сетях не было. Хотя, по ее словам, семья довольно активно выражала свою гражданскую позицию.

— Адвоката у нас нет, мы не заключали договор, хотя, наверное, нужно было бы, — говорит Юлия. — Я позвонила в одну из волонтерских организаций, которая занимается такой помощью, ответ мне дали неоднозначный. Протокола пока как такового нет.

Onliner обратился за комментарием в МВД, но оперативно его получить не удалось. Как только мы его получим, сразу же опубликуем.

Дмитрий Семченко работал на ОНТ с 2009 года, он был заведующим отделом политических обозревателей и главой президентского пула на телеканале. 13 августа он положил заявление об увольнении на стол. Позже он объяснил свою позицию в социальных сетях.

– Я мог бы найти тысячу причин себя оправдать. Прикрыться страхом за семью и маленького ребёнка. «Поверить» руководителям, которые обещают начать показывать правду. Помогать им замазывать тональником гнойную рану на теле страны. Но потом на старости лет, когда не греет плед и не приносит радость вкусная еда, а согревают лишь воспоминания, я бы не смог вспомнить ничего, кроме этих дней. Я бы разбирал их по минутам, мечтая лишь об одном - вернуться назад и сделать всё по совести, – писал Семченко.