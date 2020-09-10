Ряд оппозиционных и провластных белорусских партий выступили с требованием к власти

Ряд представителей оппозиционных и провластных партий Беларуси подписали резолюцию, в которой потребовали от всех «государственных органов и должностных лиц принять исчерпывающие меры по прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирные протесты».





В тексте документа властям также предложили организовать диалог с представителями «всего спектра общественно-политических сил Беларуси» в целях проведения в ближайшие шесть месяцев новых выборов президента.

Подписи под текстом поставили, в частности, представители Белорусской партии левых «Справедливый мир», Белорусской социал-демократической партии (Громада), Объединенной гражданской партии, Партии БНФ, Белорусской социально-спортивной партии, Республиканской партии, Белорусской партии «Зеленые», Республиканской партии труда и справедливости, Белорусской социал-демократической партии народного согласия, Белорусской социал-демократической Громады, пишет DW.