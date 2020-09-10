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В ближайшее время ночью похолодает до +2°С
Источник материала: Навiны
В ближайшие несколько суток по ночам в Беларуси будет очень холодно.
Как сообщают синоптики, температура воздуха в пятницу-субботу составит:
11 сентября
12 сентября
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В ближайшие несколько суток по ночам в Беларуси будет очень холодно. Как сообщают синоптики, температура воздуха в пятницу-субботу составит: 11 сентября ночью...
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