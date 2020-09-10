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В ближайшее время ночью похолодает до +2°С

10.09.2020 20:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ближайшие несколько суток по ночам в Беларуси будет очень холодно.

Как сообщают синоптики, температура воздуха в пятницу-субботу составит:

11 сентября

  • ночью +4..+10°С;
  • днем +15..+20°С.

12 сентября

  • ночью +2..+4°С;
  • днем от +16°С по северо-востоку до +24°С по юго-западу страны.
 
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В ближайшие несколько суток по ночам в Беларуси будет очень холодно. Как сообщают синоптики, температура воздуха в пятницу-субботу составит: 11 сентября ночью...
 
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