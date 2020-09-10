Задержан Дмитрий Семченко - экс-глава президентского пула журналистов на ОНТ

Задержан экс-глава президентского пула журналистов на ОНТ

Об увольнении Дмитрия Семченко с телеканала стало известно 13 августа.









Как сообщает телеграм-канал ЧП Беларусь, приблизительно в 16.30 в его квартиру ворвались люди в балаклавах, и Дмитрия задержали.





Нашей Ниве подтвердила его жена Юлия. По ее словам, Дмитрия увезли во Фрунзенское РУВД. Информацию о задержании Семченкоподтвердила его жена Юлия. По ее словам, Дмитрия увезли во Фрунзенское РУВД.





— Сказали, что будут проверять, участвовал ли муж в несанкционированных акциях, — сказала Юлия Семченко.





сообщал TUT.BY о том, что руководитель ОНТ Марат Марков не хотел отпускать Семченко с телеканала. ИсточникTUT.BY о том, что руководитель ОНТ Марат Марков не хотел отпускать Семченко с телеканала.





— Те, кто был в приемной, слышали за дверью, как они буквально кричали друг на друга. В итоге Марков не подписал Семченко заявление. Дима спустился в ньюс-рум к журналистам и сказал, что все равно уходит.





Он попросил не уходить за ним из солидарности. Сказал, что у каждого своя голова и каждый сам должен решать за себя, и он не хочет, чтобы его поступок как-то повлиял на это решение.





Дмитрий Семченко после увольнения написал в Инстаграме о том, что получает море сообщений от белорусов:





«Они просят меня обратиться к своим бывшим коллегам, которые до сих пор остаются в госСМИ.





Поймите! Я не имею никакого морального права их судить, как и они меня. Каждый сам делает свой выбор. Я свой сделал и могу говорить только за себя.





Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ, — понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом!





Моя Беларусь и люди, которые здесь живут, — для меня высшая ценность. Как я могу говорить с экрана про шатающихся по улице наркоманов и безработных или снимать про уборочную, когда наших девочек насилуют в автозаках, разрывают им яичники и матки, лишая возможности стать мамами.





Когда парням, которые лежат на земле и не сопротивляются, бьют между ног до тех пор, пока там всё превращается в месиво. Они теперь ходят в туалет через трубочку в боку.





Когда 50 искалеченных человек в маленькой камере на пятерых не могут пошевелиться и ходят под себя, а их при этом травят газом. Сутками не дают им есть и пить. Бьют! Бьют! Бьют!













Когда людей складывают друг на друга в три ряда и прыгают по ним, ломая руки, ноги, позвоночники. Когда расстреливают безоружных с поднятыми руками. Когда дубинками разбивают стёкла в машине с маленьким ребёнком, таранят его броневиком. Когда беременные теряют детей. Когда родители навсегда прощаются со своими взрослыми сыновьями.





Геноцид! За который палачи от своего главнокомандующего получили медали!!!





пишет gazetaby.com Я мог бы найти тысячу причин себя оправдать. Прикрыться страхом за семью и маленького ребёнка. «Поверить» руководителям, которые обещают начать показывать всю правду. Помогать им замазывать тональником гнойную рану на теле страны,gazetaby.com





Но потом на старости лет, когда уже не греет плед, а согревают лишь воспоминания, я бы не смог вспомнить ничего, кроме этих дней. Я бы разбирал их по минутам, мечтая лишь об одном — вернуться назад и сделать всё по совести...»



