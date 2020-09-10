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Задержан Дмитрий Семченко - экс-глава президентского пула журналистов на ОНТ
Источник материала: Партизан
Как сообщает телеграм-канал ЧП Беларусь, приблизительно в 16.30 в его квартиру ворвались люди в балаклавах, и Дмитрия задержали.
Задержан экс-глава президентского пула журналистов на ОНТ
Об увольнении Дмитрия Семченко с телеканала стало известно 13 августа.
Как сообщает телеграм-канал ЧП Беларусь, приблизительно в 16.30 в его квартиру ворвались люди в балаклавах, и Дмитрия задержали.
Информацию о задержании Семченко
— Сказали, что будут проверять, участвовал ли муж в несанкционированных акциях, — сказала Юлия Семченко.
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— Те, кто был в приемной, слышали за дверью, как они буквально кричали друг на друга. В итоге Марков не подписал Семченко заявление. Дима спустился в ньюс-рум к журналистам и сказал, что все равно уходит.
Он попросил не уходить за ним из солидарности. Сказал, что у каждого своя голова и каждый сам должен решать за себя, и он не хочет, чтобы его поступок как-то повлиял на это решение.
Дмитрий Семченко после увольнения написал в Инстаграме о том, что получает море сообщений от белорусов:
«Они просят меня обратиться к своим бывшим коллегам, которые до сих пор остаются в госСМИ.
Поймите! Я не имею никакого морального права их судить, как и они меня. Каждый сам делает свой выбор. Я свой сделал и могу говорить только за себя.
Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ, — понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом!
Моя Беларусь и люди, которые здесь живут, — для меня высшая ценность. Как я могу говорить с экрана про шатающихся по улице наркоманов и безработных или снимать про уборочную, когда наших девочек насилуют в автозаках, разрывают им яичники и матки, лишая возможности стать мамами.
Когда парням, которые лежат на земле и не сопротивляются, бьют между ног до тех пор, пока там всё превращается в месиво. Они теперь ходят в туалет через трубочку в боку.
Когда 50 искалеченных человек в маленькой камере на пятерых не могут пошевелиться и ходят под себя, а их при этом травят газом. Сутками не дают им есть и пить. Бьют! Бьют! Бьют!
Когда людей складывают друг на друга в три ряда и прыгают по ним, ломая руки, ноги, позвоночники. Когда расстреливают безоружных с поднятыми руками. Когда дубинками разбивают стёкла в машине с маленьким ребёнком, таранят его броневиком. Когда беременные теряют детей. Когда родители навсегда прощаются со своими взрослыми сыновьями.
Геноцид! За который палачи от своего главнокомандующего получили медали!!!
Я мог бы найти тысячу причин себя оправдать. Прикрыться страхом за семью и маленького ребёнка. «Поверить» руководителям, которые обещают начать показывать всю правду. Помогать им замазывать тональником гнойную рану на теле страны,
Но потом на старости лет, когда уже не греет плед, а согревают лишь воспоминания, я бы не смог вспомнить ничего, кроме этих дней. Я бы разбирал их по минутам, мечтая лишь об одном — вернуться назад и сделать всё по совести...»
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Как сообщает телеграм-канал ЧП Беларусь, приблизительно в 16.30 в его квартиру ворвались люди в балаклавах, и Дмитрия задержали.
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