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Задержан Дмитрий Семченко - экс-глава президентского пула журналистов на ОНТ

10.09.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает телеграм-канал ЧП Беларусь, приблизительно в 16.30 в его квартиру ворвались люди в балаклавах, и Дмитрия задержали.

Задержан экс-глава президентского пула журналистов на ОНТ
Об увольнении Дмитрия Семченко с телеканала стало известно 13 августа.


Как сообщает телеграм-канал ЧП Беларусь, приблизительно в 16.30 в его квартиру ворвались люди в балаклавах, и Дмитрия задержали.

Информацию о задержании Семченко Нашей Ниве подтвердила его жена Юлия. По ее словам, Дмитрия увезли во Фрунзенское РУВД.

— Сказали, что будут проверять, участвовал ли муж в несанкционированных акциях, — сказала Юлия Семченко.

Источник сообщал TUT.BY о том, что руководитель ОНТ Марат Марков не хотел отпускать Семченко с телеканала.

— Те, кто был в приемной, слышали за дверью, как они буквально кричали друг на друга. В итоге Марков не подписал Семченко заявление. Дима спустился в ньюс-рум к журналистам и сказал, что все равно уходит.

Он попросил не уходить за ним из солидарности. Сказал, что у каждого своя голова и каждый сам должен решать за себя, и он не хочет, чтобы его поступок как-то повлиял на это решение.

Дмитрий Семченко после увольнения написал в Инстаграме о том, что получает море сообщений от белорусов:

«Они просят меня обратиться к своим бывшим коллегам, которые до сих пор остаются в госСМИ.

Поймите! Я не имею никакого морального права их судить, как и они меня. Каждый сам делает свой выбор. Я свой сделал и могу говорить только за себя.

Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ, — понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом!

Моя Беларусь и люди, которые здесь живут, — для меня высшая ценность. Как я могу говорить с экрана про шатающихся по улице наркоманов и безработных или снимать про уборочную, когда наших девочек насилуют в автозаках, разрывают им яичники и матки, лишая возможности стать мамами.

Когда парням, которые лежат на земле и не сопротивляются, бьют между ног до тех пор, пока там всё превращается в месиво. Они теперь ходят в туалет через трубочку в боку.

Когда 50 искалеченных человек в маленькой камере на пятерых не могут пошевелиться и ходят под себя, а их при этом травят газом. Сутками не дают им есть и пить. Бьют! Бьют! Бьют!



Когда людей складывают друг на друга в три ряда и прыгают по ним, ломая руки, ноги, позвоночники. Когда расстреливают безоружных с поднятыми руками. Когда дубинками разбивают стёкла в машине с маленьким ребёнком, таранят его броневиком. Когда беременные теряют детей. Когда родители навсегда прощаются со своими взрослыми сыновьями.

Геноцид! За который палачи от своего главнокомандующего получили медали!!!

Я мог бы найти тысячу причин себя оправдать. Прикрыться страхом за семью и маленького ребёнка. «Поверить» руководителям, которые обещают начать показывать всю правду. Помогать им замазывать тональником гнойную рану на теле страны, пишет gazetaby.com

Но потом на старости лет, когда уже не греет плед, а согревают лишь воспоминания, я бы не смог вспомнить ничего, кроме этих дней. Я бы разбирал их по минутам, мечтая лишь об одном — вернуться назад и сделать всё по совести...»
 
 
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Как сообщает телеграм-канал ЧП Беларусь, приблизительно в 16.30 в его квартиру ворвались люди в балаклавах, и Дмитрия задержали.
 
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