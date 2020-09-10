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СК возбудил 43 уголовных дела по угрозам должностным лицам при исполнении

10.09.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет возбудил 43 уголовных дела за угрозы должностным лицам. Всего на 9 сентября зафиксировано 122 такие угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей, сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается,что угрозы поступали через СМС, мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте. 

Подразделения уголовного розыска и другие службы криминальной милиции продолжают работу.


фото БелТА

Напомним,  дела журналистов не рассматривались ни МВД, ни СК. Также не возбудили ни одного уголовного дела ни по избитым протестующим. 
 
 
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Следственный комитет возбудил 43 уголовных дела за угрозы должностным лицам. Всего на 9 сентября зафиксировано 122 такие угрозы должностным лицам в связи с...
 
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