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СК возбудил 43 уголовных дела по угрозам должностным лицам при исполнении
Источник материала: Партизан
Следственный комитет возбудил 43 уголовных дела за угрозы должностным лицам. Всего на 9 сентября зафиксировано 122 такие угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей,
Сообщается,что угрозы поступали через СМС, мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте.
Подразделения уголовного розыска и другие службы криминальной милиции продолжают работу.
фото БелТА
Напомним, дела журналистов не рассматривались ни МВД, ни СК. Также не возбудили ни одного уголовного дела ни по избитым протестующим.
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Следственный комитет возбудил 43 уголовных дела за угрозы должностным лицам. Всего на 9 сентября зафиксировано 122 такие угрозы должностным лицам в связи с...
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