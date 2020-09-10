Вечер в городе. Провластный митинг на площади Независимости, Сейм Литвы признал Тихановскую избранным лидером Беларуси

Источник материала: Onliner Вечер в городе перестает быть томным. Сегодня в Минске проходил провластный митинг, а МЧС снова снимает флаги — такая информация пришла от жителей ЖК Каскад. В то же время Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую избранным лидером Беларуси. Рассказываем о том, что происходило этим вечером.

Провластный митинг на площади Независимости

Наш корреспондент передает, что около 50 человек собрались на площади Победы и двинулись вдоль проспекта на площадь Независимости. Они кричат лозунги «За единое отечеств от Бреста до Владивостока!», «Только вместе» и «Нас больше!». Вот как это выглядит.

Толпа идет мирно, люди договорились еще на площади Победы не поддаваться на провокации. Люди, которые проходят мимо них, реагируют по-разному. Кто-то кричит: «Жыве Беларусь!» и показывает знак виктори. Одной из девочек, которая показывала этот знак, демонстранты прокричали: «Ты пойдешь на 15 лет!». В целом все присутствующие бодры и идут с улыбками на лице. Проезжающие машины им сигналят.









По пути к площади Независимости толпа встретила патруль милиции. Сотрудники правоохранительных органов сработали слаженно: не мешали мирному митингу и прошли мимо, как и подобает в цивилизованном обществе.

А вот на площади Независимости встретились два мира: православные и католики. Возле костела уже стояли прихожане и пели песни. Рядом возле них — сотрудники ОМОНа. Участники провластного митинга обошли фонтан по кругу.











Демонстранты начинают расходиться с площади по проспекту. А вот люди возле костела продолжают петь песни и светят фонариками. На приличном расстоянии от них стоят несколько сотрудников ОМОНа. Девушки подходят к ним и пробуют вести диалог.

На площади начались задержания. Часть девушек оказалась в автобусах, другая — в костеле. По автобусам стали расходиться люди в масках. Пожилых людей с флагами не тронули, они поднялись по ступенькам к костелу.

После задержаний нескольких человек автобусы уехали, а люди снова вышли из костела.

Наш журналист передает с места событий, что бусики опять подъехали к площади. Они стоят между домом и костелом. Девушки группкой и под "Калыханку" пошли от костела к проспекту, а затем разошлись в переходе.

Сейм Литвы признал Тихановскую избранным лидером Беларуси

Сегодня на сайте Сейма Литвы появилось сообщение , в котором говорится, что орган признает Светлану Тихановскую избранным белорусским лидером. Приводим несколько абзацев из него.

— В ответ на недавние события в соседней Беларуси Сейм призвал международное сообщество поддержать требование избранного белорусского лидера Светланы Тихановской и Координационного совета, созданного по ее приглашению как единственных законных представителей белорусского народа на новых, прозрачных и демократических парламентских выборах.

Любые действия нелегитимного белорусского лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, называются преступлением против его народа, недействительными и де-факто аннексией со стороны международного сообщества.





МЧС снова снимает флаги

В то же время жители одного из домов ЖК «Каскад» сообщили нам, что в их двор приехала машина МЧС. О подробностях произошедшего мы написали здесь .





МВД сообщило о возбуждении 43 уголовных дел в по фактам угроз должностным лицам

МВД сообщило , что по состоянию на 9 сентября зафиксировано 122 угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

«Такие сообщения поступали в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте. По указанным фактам Следственным комитетом возбуждено 43 уголовных дела.

Подразделения уголовного розыска и другие службы криминальной милиции продолжают оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех виновных в рассылке угроз должностным лицам, а также оперативное сопровождение хода расследования уголовных дел», говорится в сообщении ведомства.