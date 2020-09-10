СМИ: в Минске задержан экс-глава президентского пула Дмитрий Семченко

В белорусской столице задержан бывший телеведущий ОНТ и экс-глава президентского пула Дмитрий Семченко.

Как сообщила его супруга Юлия, «был один мужчина не в форме, а также 2-3 человека в масках. У нас дома маленький ребенок, но они вели себя корректно, ребенка не испугали. Дали пять минут собрать и повезли во Фрунзенское РУВД».

Она отметила, что по делу супруга проводится проверка на предмет его возможного участия в несанкционированных митингах, пишет DW .

Журналист уволился с телеканала в августе в знак протеста против насилия милиции во время протестов.