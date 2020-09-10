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СМИ: в Минске задержан экс-глава президентского пула Дмитрий Семченко

10.09.2020 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В белорусской столице задержан бывший телеведущий ОНТ и экс-глава президентского пула Дмитрий Семченко.

Как сообщила его супруга Юлия, «был один мужчина не в форме, а также 2-3 человека в масках. У нас дома маленький ребенок, но они вели себя корректно, ребенка не испугали. Дали пять минут собрать и повезли во Фрунзенское РУВД».

Она отметила, что по делу супруга проводится проверка на предмет его возможного участия в несанкционированных митингах, пишет DW.

Журналист уволился с телеканала в августе в знак протеста против насилия милиции во время протестов.

 
 
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В белорусской столице задержан бывший телеведущий ОНТ и экс-глава президентского пула Дмитрий Семченко.
 
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