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Зеленский: белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов

10.09.2020 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской «демократии», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильской газете The Jerusalem Post.

Зеленский: белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов
Фото пресс-службы президента Украины

На вопрос, не опасается ли он расширения российской экспансии в Восточной Европе в связи с ситуацией в Беларуси, Зеленский ответил, что Россия всегда имела очень большое влияние в этой стране. «Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу невозможно остановить, но я не думаю, что она совместима с усилением влияния России в Беларуси», — сказал президент.

«В любом случае мы не поддерживаем вмешательство любого государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси и считаем, что белорусский народ должен сам решать, как двигаться в будущее и чего он хочет», — отметил Зеленский.

Ранее украинский лидер высказался за проведение новых выборов в Беларуси, что, по его мнению, позволит выйти из кризиса.

В связи с событиями в Беларуси и обвинениями, звучащими из Минска в адрес Украины, о вмешательстве во внутренние дела, Киев поставил на паузу двусторонние официальные контакты.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской «демократии», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильской газете The Jerusa
 
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