Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую избранным лидером Беларуси

Депутаты Сейма поддержали требование Тихановской и Координационного совета о новых прозрачных и демократических парламентских и президентских выборах в Беларуси.





Все действия Лукашенко во внутренней и международной политике они расценивают как направленные на легитимизацию его правления. Подписание новых международных соглашений с Россией они считают преступлением белорусского режима против своего народа.



