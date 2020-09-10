На белом доме в Сенице нарисовали красную полосу. Потом приехали рабочие с вышкой - добавили зеленую

Источник материала: Tut.by

Странная история разворачивается в Минском районе — в Сенице. Еще в понедельник фасад одной из местных девятиэтажек был белым, потом кто-то нарисовал там красную полосу, а сегодня приезжали рабочие с вышкой и милиция. Теперь на доме еще и зеленая полоса! Оба варианта могут быть незаконными.

Полоса красная, полоса зеленая

До ночи с понедельника на вторник (с 7 на 8 сентября) девятиэтажка в переулке Школьном, 15, в Сенице имела почти белый фасад.

Кто-то нарисовал на нем красную полосу. Вот как это выглядело.



Фото: читатель TUT.BY

— Первая полоса — бордово-кирпичная, я не знаю, кто ее нарисовал, — говорит председатель правления местного товарищества собственников Нина Пожарицкая. — Ко мне приезжала милиция — разбираться, в чем дело. Спрашивали, что я могу пояснить. Протокол опроса, который составили, мне не разрешили сфотографировать.

По словам Нины Пожарицкой, у жителей дома претензий к такому виду фасада нет.

— Сегодня приехала милиция с вышкой. Мы думали, будут закрашивать бордовую полосу, но они нарисовали зеленую! Жители кричали, что портят фасад! Что прямо при правоохранительных органах совершается правонарушение.



Рабочие наносят зеленую полосу на фасад. Фото: читатель TUT.BY

Сегодня Нину Пожарицкую вызывали в Сеницкий сельский совет.

— Вызывали как лицо, в отношении которого ведется административный процесс по статье 21.13 КоАП «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения». Сказали, что будет собираться административная комиссия, которая что-то решит. Сейчас везем жалобу в Мачулищанский отдел милиции, в прокуратуру Минского района и УВД Минской области.

Фото: читатель TUT.BY

Председатель товарищества собственников показывает, каким было цветовое решение дома по техпаспорту.

По первой полосе жители просили у милиции прекратить проверку, говорит Нина Пожарицкая.

— Потому что ни от кого не было заявлений о нанесенном ущербе. Но мы бы могли и закрасить, если бы с нами нормально поговорили. А то выходит какой-то абсурд. Сейчас пишем жалобу на то, что кто-то допустил появление зеленой полосы.

Председатель Сеницкого сельского исполнительного комитета отказалась от комментариев. Местный участковый милиции также не стал с нами разговаривать. В Минском райисполкоме тоже не удалось оперативно узнать, что вообще происходит.

Эксперт в сфере: «Такие изменения нужно согласовывать»

TUT.BY спросил у эксперта в архитектурной сфере, чиновника, как можно перекрасить фасад по закону.

— У любого объекта недвижимости есть проектное решение, по которому здание строилось. Любые изменения должны быть согласованы. Делается это в исполкоме. Неважно, кто и что рисует — абстрагируемся от этой темы. Если в первый раз изменения не были согласованы, то точно так же можно спросить: а согласовано ли то, что добавили сейчас? — удивляется собеседник.



Цветовое решение дома в техпаспорте. Фото предоставлено Ниной Пожарицкой

Инициировать перекраску фасада может владелец объекта или тот, кому он передал это право через доверенность.

— Например, вы художник. Приходите в ЖСПК, договариваетесь, берете у них согласие и идете согласовывать изменения в исполком. Или это делают сами представители кооператива.

Собеседник говорит:

— Мы не знаем, кто нарисовал первую полосу. По второй все яснее — на каком основании сделали ее? Если пытались вернуть облику дома первоначальное решение — тогда это один расклад. А если приехали и тоже не по проекту сделали — это абсурдно.