Коса на камень. Белорусская революция натолкнулась на монолит системы Лукашенко

Александр Лукашенко всячески пытается облагородить свой облик. Он раз за разом уверяет, что не намерен держаться за власть посиневшими руками. Сегодня это снова прозвучало , когда он представлял Андрея Шведа в должности генерального прокурора. Лукашенко подчеркивает, что его миссия — спасти страну. И особенно упирает на то, что не может бросить на растерзание соратников.





На днях в интервью российским СМИ он рассуждал так: «Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы Беларусь <…>. И вот эти ребята — омоновцы и прочие-прочие — те, кто со мной рядом, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать, потому что вы видите, кто на улице — не эта детвора».

Бессменный президент пытается внушить номенклатуре, силовикам, что без него они пропадут. Для этого он демонизирует своих противников, или, если говорить точнее — сторонников перемен.

Хотя на самом деле на улице — не урки, не наркоманы и не проститутки, а, говоря казенным языком, самые разные слои общества. Проще говоря — народ.

Наблюдается эрозия властной элиты

Беларусь поразила мир упорными массовыми протестами . Но режим они пока не пошатнули. Во всяком случае, видимого раскола элит, без чего революция не может победить, мы не наблюдаем.

Белорусский политический режим очень консолидирован, отметил 10 сентября на заседании экспертного клуба центра «Европейский диалог» в Минске эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

По его словам, в этой системе нет места оппонентам. Государственные институты не избираются и не контролируются народом, то есть независимы от общества. «Белорусское государство и общество существуют в двух параллельных мирах, которые редко пересекаются», — сказал аналитик. Поэтому, считает он, попытки морально-психологического давления через протесты не привели к расколу номенклатуры.

Однако он отметил и элементы эрозии «системы авторитарного корпоративизма». Граждане выходят из БРСМ, официальных профсоюзов. Срочно пришлось «вытолкать за границу руководителей двух церквей — католической и православной, потому что они фактически стали критиковать действия власти». На крупных предприятиях прошли собрания с резкими требованиями в адрес власти.

«Эти основополагающие институты белорусской модели перестали быть надежными», — сделал вывод Карбалевич.

Как номенклатурщику перейти на сторону народа?

Андрей Казакевич, директор Института политических исследований «Политическая сфера», продолжая дискуссию, также отметил, что во власти «все не так хорошо, как может показаться снаружи, особенно если общаться с теми, кто внутри».

В частности, по его словам, нынешний кризис серьезно ударил по бизнес-интересам «тех, кто всегда был в системе, возле власти». И вообще «правила игры, которые установились [в системе] за последние двадцать лет, фактически разрушены». Так что внутри правящей элиты «напряжение растет», наблюдается «если не раскол, то, по крайней мере, бо́льшая аморфность».

Входящий в Координационный совет (КС) лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов, подполковник милиции в отставке, сообщил, что в силовых структурах, в частности среди следователей, есть внутренний раскол: уважающие себя профессионалы не хотят участвовать в неблаговидных делах.

Хотя национальная забастовка не состоялась, в трудовых коллективах «никуда не исчез протестный потенциал», подчеркнул в своем выступлении лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов, член КС Александр Ярошук. По его словам, «все трансформировалось в старые добрые «партизанские» методы борьбы», то есть так называемые итальянские забастовки. Причем на некоторых крупных предприятиях административный аппарат, инженерно-технические работники тоже «не хотят работать в нормальном режиме», сообщил Ярошук.

Председатель движения «За Свободу», член КС Юрий Губаревич также отметил, что протесты будут обретать и уже обретают новую форму, потому что «белорусы по сути свей партизаны». По его словам, действия режима против КС — эта «попытка нащупать голову протестов и отрубить ее». Но протесты не остановятся, потому что КС их не координирует, сказал Губаревич.

Он отметил, что послания типа «трибунал!» и «люстрация» не мотивируют номенклатуру, силовиков откалываться от массива власти. Вместе с тем, и призывы переходить на сторону народа не наполнены конкретным содержанием.

КС мог бы дать «конкретное послание по пунктам всем группам поддержки Лукашенко, какое будущее их ждет и какой процесс трансформации может быть». Ведь эти люди хотели бы иметь гарантии личной безопасности, сохранить имущество и капитал (если говорить о приближенном к власти бизнесе). Уже в ближайшее время следует обнародовать план, который бы давал представителям режима — включая силовиков, членов избиркомов, парламентариев — некую личную перспективу, считает Губаревич.

Эту же проблему затронул Казакевич. Он отметил, что сегодня вертикальщикам «переходить некуда», такой чиновник (и в этом отличие, например, от армянской или украинской ситуации) «попадает в политическую пустоту». В частности, потому, что Лукашенко старается подавить альтернативные центры, что мы видим и на примере КС, сказал политолог.

Кремль — серьезный игрок, но…

Действительно, сегодня Лукашенко, упомянув при представлении нового генпрокурора «всякие там координационные советы», дал напутствие: «Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия».

По его словам , «страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно». Проще говоря, к Новому году режим намерен подавить сопротивление.

А вообще Лукашенко, конечно, хотел бы справиться с протестами еще быстрее. Ведь поджимает инаугурация, которую по Конституции положено проводить в течение двух месяцев после выборов. Проводить же это мероприятие, когда народ в состоянии «кипит наш разум возмущенный», — дело рискованное.

Как защитить КС в условиях дичайшего прессинга, придать ему политическую субъектность? Ярошук, в частности, считает, что на базе совета следует создать широкое общественное движение. Философ и общественный деятель Владимир Мацкевич продвигал свою идею наделить КС легитимностью от имени зарегистрированных организаций — партий, структур третьего сектора, а также от стачкомов, собраний граждан.

Понятно, что и эти попытки будут наталкиваться на жесткое противодействие режима. Лукашенко так обрисовал сегодня свое видение ситуации: «Цель Координационного совета одна — оседлать все протестное и оппозиционное движение и стать над всеми. То есть идет дележка власти». А в вопросе власти бессменный президент беспощаден.

Участники дискуссии экспертного клуба подчеркивали, что удержать систему в относительно консолидированном состоянии Лукашенко сильно помогла своей поддержкой Москва. Впрочем, и она может вести собственную достаточно сложную игру .

Белорусская ситуация динамична. Да, Кремль — серьезный игрок. Но и ему придется считаться с волей белорусов, если она будет заявлена достаточно сильно.