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В Беларуси требуют приостановить пуск Островецкой АЭС в связи с политическим кризисом

10.09.2020 21:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства потребовала приостановить пуск БелАЭС в связи с политическим кризисом в стране и другими факторами.

В Беларуси требуют приостановить пуск Островецкой АЭС в связи с политическим кризисом

Как отмечается в заявлении, пуск реактора БелАЭС происходит в условиях политического кризиса, затрудняющего или делающего невозможной адекватную реакцию служб экстренного реагирования на нештатные ситуации, в том числе радиационные аварии, риск которых повышается во время пусконаладочных операций.

Авторы подчеркивают, что авария на атомной электростанции требует слаженной работы специалистов из разных областей, однако это невозможно в теперешних условиях, когда экспертное мнение игнорируется, а специалисты и независимые наблюдатели могут подвергаться давлению.

В обращении также говорится о недавнем политически мотивированном преследовании одного из основных критиков строительства БелАЭС Ирины Сухий, активистов-экологов Марины Дубиной и Ксении Малюковой.

Кроме того, выражается обеспокоенность проведением очередного этапа пуска реактора первого энергоблока БелАЭС в условиях отсутствия в публичном пространстве информации о разрешении Госатомназдора на эти работы.

Отмечается, что пусковые работы на атомном реакторе начались под политическим давлением и были приурочены к президентским выборам.

Национальная платформа ФГО ВП призывает провести прозрачную для общественности проверку безопасности АЭС с участием компетентных международных экспертов, разработать план экстренного реагирования, включая эвакуацию населения на случай аварии, с участием соседних стран.

 
 
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Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства потребовала приостановить пуск БелАЭС в связи с политическим кризисом в...
 
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