Депутат Бобруйского горсовета: Власть не оставила обществу других вариантов









«Вечерний Бобруйск» попросил депутатов Бобруйского горсовета озвучить свою точку зрения на происходящее в Беларуси. попросил депутатов Бобруйского горсовета озвучить свою точку зрения на происходящее в Беларуси.





Виктор Филь, начальник технического отдела ОАО «Спецавтотехника», Бахаровский избирательный округ № 19:





— Митинги, шествия, протесты, забастовки отнимают много сил и времени у всех: у власти, у протестующих и у граждан, которые не участвуют, но следят за развитием событий, а также у соседних стран и зарубежных партнеров, которые не понимают, чем закончится этот кризис и как выстраивать с нами работу. Все это приносит нашей стране большие репутационные и экономические потери. Последствия всего происходящего будут крайне негативными и отразятся на всех без исключения.





Но, к сожалению, власть всеми своими действиями в период предвыборной кампании и после выборов не оставила обществу других вариантов выражения несогласия, кроме как уличных протестов.





Поэтому то, что происходит сейчас на улицах Минска и других городов — это не случайное явление, а закономерная реакция гражданского общества на события, которые произошли после выборов.





Все жители страны (во всяком случае, мой круг общения) хотят мира, процветания, добра, целостности и независимости. Только некоторые видят это через смену власти и президента, а другие — через сохранение существующего строя. Но, как я вижу, ни те, ни другие до конца не уверены в абсолютной правильности своих предложений. В обоих случаях есть много «за» и «против». Многие согласны с тем, что просто смена президента при сегодняшней законодательной базе может привести к неизвестным результатам, так как у президента на сегодня слишком много полномочий, и политический курс страны не должен зависеть от мнения одного человека.





С другой стороны, сохранение всего на прежних местах тоже не приемлемо, так как курс, проводимый действующей властью, является, скорее, застоем, чем стабильностью.





Все едины только в том, что перемены и трансформация во власти и в жизни необходимы, но перемены для улучшения и развития.





Разрешение сложившейся ситуации я вижу только в диалоге между президентом, как олицетворением власти, и координационным советом, которому доверяет протестующее общество. Но для таког диалога обеим сторонам придется пойти на значительные уступки.





Про действия силовиков я могу судить только по информации из телеграм-каналов или гостелевидения. Но ни одному из этих источников я не доверяю. Я думаю, что превышение полномочий и жестокость имели место, потому что это стало катализатором протестов в стране. Именно эти действия возмутили большую часть общества. Я думаю, что без приказа такой жестокости бы не было. Все факты жестокости и насилия должны быть расследованы, и виновные должны понести наказание. Но я думаю, что при сегодняшнем строе и существующей власти этого не произойдет.





Я, можно сказать, всю свою сознательную жизнь прожил с нынешним флагом и гербом. И они олицетворяют для меня Беларусь. Протестующие выходят с БЧБ-флагами как символами смены власти, так как нынешняя символика выбиралась на референдуме при действующем президенте.







