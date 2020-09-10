











«Властелин колец» — это трилогия христианского писателя Джона Толкина. В основе сюжета — проблема влияния власти на личность.





В штабе Бабарико отмечают, что белорусские правозащитные организации признали Марию Колесникову, Максима Знака и Илью Салея политзаключенными.





Мария чувствует себя нормально, насколько это возможно. Она бодра, соседки по камере поддерживают ее. Просит передать ей светлую и яркую одежду, чтобы разбавить серые оттенки камеры», — сообщает штаб.