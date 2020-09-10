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«Беларуськалий» подал в суд на статочный комитет
Источник материала: Навiны
В Минском областном суде 11 сентября состоится заседание по иску «Беларуськалия» к стачечному комитету комбината.
Суд, как пишет
В качестве ответчиков будут проходить сопредседатели стачкома Сергей Шиц и Анатолий Бокун (отбывает 15 суток ареста).
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В Минском областном суде 11 сентября состоится заседание по иску «Беларуськалия» к стачечному комитету комбината.
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