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АТН: Кравцов и Родненков были опрошены ДФР из-за хищения денег «Минского часового завода»

10.09.2020 22:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Агентство теленовостей опубликовало сообщение, в котором говорится, что член Координационного совета Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков были опрошены ДФР из-за хищения денег «Минского часового завода».

«В отношении Ивана Кравцова была проведена проверка, которая показала, что он является одним из фактических руководителей ООО „Архитектурное бюро 35“, а также параллельно был заместителем директора ОАО „Минский часовой завод“. На основании полученных данных за 2015—2019 годы Кравцов, действуя от имени Минского часового завода, заключил договоры на оказание услуг с подконтрольными ему „Архитектурным бюро 35“, которые фактически не выполнялись. В результате анализа финансовых операций установлено, что с расчетных счетов завода с февраля 2015 года по май 2019 года в адрес ООО были перечислены около 400 000 рублей. Впоследствии эти деньги за определенный процент перечислялись в адрес подконтрольных Кравцову индивидуальных предпринимателей, снимались ими с их счетов и передавались Кравцову уже наличкой», говорится в сообщении.

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня Агентство теленовостей опубликовало сообщение, в котором говорится, что член Координационного совета Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков были...
 
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