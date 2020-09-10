«Случилось «чудо». В Жлобине суд оправдал обвиняемого в участии в несанкционированном митинге

В Жлобине 10 сентября состоялось четыре суда над местными жителями, на которых милиция составила протоколы по статье 23.34 КоАП — участие в несанкционированном митинге. Ряд протестных акций проходил в Жлобине в августе и сентябре. Многие их участники были наказаны штрафами и административным арестом.

Сегодня судья Игорь Змушко рассмотрел административный протокол в отношении Вячеслава Петроченко. «Случилось «чудо» — его признали невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения. От милиции в суд поступило «доказательство» — видеозапись, где Вячеслав снят со спины и уходящим с митинга. Он на суде пояснил, что действительно 20 августа был на площадке у Дворца культуры, но, когда милиция предупредила граждан, что акция не санкционирована, ушел оттуда», — сообщила БелаПАН жительница Жлобина Лиана Шуба, которая присутствовала на судах.

Также 10 сентября суд Жлобинского района оштрафовал местных жителей, которых милиция признала участниками несанкционированных мероприятий. 15 базовых величин (405 рублей) должен выплатить Иван Индрилюнас. Он раздавал розы участницам «Женской акции». Милиция посчитала это участием в несанкционированном массовом мероприятии.

15 базовых величин штрафа получила Татьяна Бортулева. «Она напомнила суду о главенстве Конституции, которая позволяет мирные собрания, а также о Кодексе чести судей», — отметила Лиана Шуба.

Суд оштрафовал на 10 базовых величин (270 рублей) Марию Быковскую. Как доказательство участия в несанкционированном массовом мероприятии милиция приобщила к делу видеозапись, на которой видно, что жительница Жлобина махала шариками на акции.

Ранее в райцентре осудили музыканта Александра Мамая — на 12 суток. Его отца Владимира Мамая наказали арестом на 8 суток, а дядю Михаила Мамая — оштрафовали.