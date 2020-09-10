Украина присоединилась к заявлению ЕС о президентских выборах в Беларуси, сообщил президент страны Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель 10 сентября.

В ходе беседы «была отмечена схожесть позиций ФРГ и Украины относительно событий в Республике Беларусь», отмечается в пресс-релизе Офиса президента.

16 августа украинский МИД выступил с заявлением, в котором «констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе».

«Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским союзом о выборах в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев», — говорилось в документе.

В свою очередь Зеленский высказался за проведение в Беларуси новых президентских выборов. «Если бы у меня спросили, что бы я сделал на месте [Лукашенко]... Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я уверенный человек. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого», — заявил украинский лидер в интервью телеканалу «Евроньюс».

ЕС не признал официальные результаты президентских выборов в Беларуси, назвав их сфальсифицированными. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10%.