Послы стран ЕС вновь посетили лауреата Нобелевской премии Алексиевич

Вечером 10 сентября нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич вновь посетили послы стран Евросоюза.





«После вчерашнего спонтанного визита солидарности мы вернулись в гостеприимный дом нобелевского лауреата Светланы Алексиевич в почти полном составе, — отмечается в сообщении представительства ЕС в Беларуси. — Мы, послы Европейского союза, Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы и Румынии, а также временные поверенные в делах Нидерландов, Польши, Словацкой Республики, Швеции и руководитель минского офиса посольства Финляндии, восхищаемся мужеством и настойчивостью госпожи Алексиевич и всех членов Координационного совета Беларуси и других гражданских инициатив в требовании того, чтобы в Беларуси господствовало верховенство права, в защите достоинства своего народа, а также суверенитета и независимости своей страны».

Накануне писательницу посетили послы Австрии и Румынии, а также дипломатические сотрудники посольства Швеции и представительства ЕС в Беларуси. Визиты начались после того, как неизвестные начали звонить в ее квартиру. Алексиевич — единственная из семи членов президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, кто не подвергся задержанию или принудительно не выехал из страны.

За границей сейчас находятся Ольга Ковалькова и Павел Латушко, под стражей — Мария Колесникова, Максим Знак, Сергей Дылевский и Лилия Власова.

Александр Лукашенко ранее заявил, что ему не о чем говорить с Координационным советом. Такой же позиции придерживается и Кремль.