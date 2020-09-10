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Алексиевич просит ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию
Источник материала: АФН
Белорусская писательница и единственный оставшийся на свободе и в Беларуси член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич просит ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию.
"Мы призываем Генеральную Ассамблею ООН направить мониторинговую миссию, чтобы засвидетельствовать репрессии в отношении журналистов", - заявила Алексиевич.
Она также призвала ОБСЕ "включить свободу печати в список приоритетных тем в рамках предложения о посредничестве в урегулировании кризиса".
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Белорусская писательница и единственный оставшийся на свободе и в Беларуси член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич просит ООН направить в...
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