Источник материала: АФН

Белорусская писательница и единственный оставшийся на свободе и в Беларуси член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич просит ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию.

"Мы призываем Генеральную Ассамблею ООН направить мониторинговую миссию, чтобы засвидетельствовать репрессии в отношении журналистов", - заявила Алексиевич.

Она также призвала ОБСЕ "включить свободу печати в список приоритетных тем в рамках предложения о посредничестве в урегулировании кризиса".