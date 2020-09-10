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В Беларуси ряд услуг в сфере ЖКХ будут освобождены от НДС

11.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 342, которым корректируется Указ № 138 "О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость" от 26 марта 2007 года.

В Беларуси с 1 января 2021 года от налога на добавленную стоимость освобождаются некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ.

Согласно указу №342, от НДС будут освобождены работы по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов, выполняемые за счет бюджетных средств, а также ряд услуг - по осуществлению функций государственного заказчика в сфере ЖКХ, по учету, начислению и взысканию задолженности по плате за ЖКУ и услуги контакт-центров 115.

«Предусмотренные меры направлены на сдерживание роста тарифов на услуги ЖКХ и сокращение расходов на содержание объектов благоустройства населенных пунктов», - говорится в официальном комментарии.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 342, которым корректируется Указ № 138 "О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость" от 26...
 
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