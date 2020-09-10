ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС продлил санкции в отношении России

11.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Европейский совет 10 сентября сообщил о решении продлить санкции в отношении граждан РФ и российских компаний, деятельность которых продолжает подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Санкции продлятся еще шесть месяцев - до 15 марта 2021 года, передает DW.

Существующие ограничительные меры ЕС предусматривают замораживание активов и введение запрета на въезд для лиц, попавших в санкционные списки. Санкции продолжат действовать в отношении 175 человек и 44 предприятий, говорится в сообщении Европейского совета.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский совет 10 сентября сообщил о решении продлить санкции в отношении граждан РФ и российских компаний, деятельность которых продолжает подрывать...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК возбудил 43 уголовных дела по угрозам должностным лицам при исполнении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика