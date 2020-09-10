Открытое письмо российских ученых. «Мы стоим рядом с вами в вашем деле, достойном восхищения»





Открытое письмо российских ученых, экономистов, журналистов и политологов — в поддержку белорусов опубликовала «Новая газета».





«Дорогие и родные нам белорусы!





Все эти недели после выборов 9 августа, когда взору всего мира предстали чудовищные сцены преступлений ваших властей против мирных людей, мы были и остаемся вместе с вами. Мы будем с вами и дальше, что бы ни произошло.





Мы ни на секунду не забыли о том, что мы родственные народы и обязаны вам гостеприимством и добрым к нам отношением. Сотни лет мы вместе переносили самые разные невзгоды и делили радости.





Так будет и впредь. Сегодня, завтра и всегда вы можете рассчитывать на нашу помощь и сочувствие.





Мы стоим рядом с вами в вашем достойном восхищения деле сопротивления вопиющей несправедливости и лжи. Мы слушаем вас, переживаем за вас и стараемся вам помочь. Для нас честь быть родным для вас народом. И мы надеемся им для вас и остаться. Обнимаем вас.





Жыве Беларусь!»





Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге





Иван Любимов, экономист





Михаил Анипкин, доктор социологических наук





Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания СПб, заместитель председателя партии «Яблоко»





Владимир Гельман, политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и университета Хельсинки





Леонид Гозман, психолог





Борис Грозовский, обозреватель





Наталья Грязневич, муниципальный депутат СПб





Евсей Гурвич, экономист





Сергей Ерофеев, социолог, профессор Ратгерского университета, США





Диана Качалова, главный редактор «Новой газеты в Петербурге»





Иван Курилла, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге





Андрей Колесников, журналист, политический аналитик





Иван Любимов, экономист





Вадим Новиков, экономист





Элла Панеях, социолог





Сергей Романчук, финансист





Александр Скобов, публицист





Никита Соколов, историк





Александр Чепуренко





Сергей Шпилькин, аналитик





Список обновляется



