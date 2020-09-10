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К Алексиевич снова пришли западные дипломаты

11.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дипломаты стран Евросоюза сегодня опять собрались у Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

«После вчерашнего спонтанного визита солидарности мы вернулись в гостеприимный дом нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич почти в полном составе», – говорится в Facebook на представительства ЕС в Беларуси.


Фото: facebook.com/LatvianEmbassyinBelarus

К Алексиевич пришли послы ЕС, Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы и Румынии, временные поверенные в делах Нидерландов, Польши, Словакии, Швеции, руководитель минского офиса посольства Финляндии. Дипломаты выразили восхищение мужеством и настойчивостью Светланы Алексиевич и всех членов Координационного совета и других гражданских инициатив в их требованиях верховенство права, в защите достоинства беларусского народа, суверенитета и независимости Беларуси.

Светлана Алексиевич — единственный член президиума Координационного совета, который остается в Беларуси и на свободе.


Фото: facebook.com/EUinBelarus
 
 
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Дипломаты стран Евросоюза сегодня опять собрались у Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.
 
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