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66-летний дагестанец вошел в Книгу рекордов России, скинув почти 10 кг за пять часов
Источник материала: Партизан
Книга рекордов России пополнилась именем еще одного дагестанца. 66-летний уроженец села Муги Акушинского района Багама Айгубов в течение пятичасовой пробежки сумел скинуть 9,3 кг. До него подобное не совершал никто, передает
Уникальность события отметил специалист Книги рекордов России, двукратный рекордсмен Книги Гиннеса по силовому экстриму Александр Пересвет, официально зафиксировавший результат Багамы Айгубова:
"Мы имеем дело с уникальным случаем – не имеющий аналогов рекорд! Когда я ехал сюда, то полагал, что рекорд ставит какой-то молодой боец-супертяж, привыкший к весогонкам. Но когда я увидел человека старше 65 лет, то отзвонился к главному редактору и сказал, что необходимо ставить возрастной рекорд. Багама Айгубов – это потрясающий пример работоспособности, силы и воли для подрастающего поколения".
Перед самым стартом ветеран дагестанского спорта, победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира по самым разным видам единоборств среди мастеров прошел процедуру взвешивания. Весы показали 88 кг.
Багама Айгубов сумел достичь своей цели,несмотря на капризы погоды. В первое время врачу-стоматологу по профессии благоволило солнце, однако позже над стадионом сгустились тучи и продолжать путь пришлось под проливным дождем.
Возникшие сложности не помешали Багаме Айгубову благополучно финишировать. За состоянием его здоровья следили врачи, которые после финиша проверили артериальное давление. Оно оказалось в норме, рекордсмен чувствовал себя хорошо. К подобным забегам Багама Айгубов подходит со знанием дела, за плечами богатый опыт.
"На самом деле я давно практикую сгонку веса. Еще много лет назад занимаясь борьбой, мне как-то легко удавалось согнать меньше чем за неделю 17 кг. Боролся я в семи весовых категориях от 120 до 69 кг. Не каждому такое под силу, у меня получалось. За 7-8 часов я скидывал и более 15 кг. Поскольку я хочу ставить еще новые рекорды, сегодня планировал скинуть около 10 кг", – сказал Айгубов.
В торжественной обстановке Багаме Айгубову вручили сертификат Книги рекордов России.
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Книга рекордов России пополнилась именем еще одного дагестанца. 66-летний уроженец села Муги Акушинского района Багама Айгубов в течение пятичасовой пробежки...
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